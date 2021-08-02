"Человек повел себя очень грубо"

"Изначально, когда появилась информация, что мы вместе, я сразу предложила, давай я скажу, что я не имею к тебе никакого отношения, чтобы не было проблем. На что Милош сказал: «Нет, ты что, это потом сработает против нас, когда мы расскажем про наши отношения. Либо если нас раньше заметят сми, тогда уже не будем скрывать.» Когда это произошло, его реакция ,поведение и отношение ко мне - отдельная история. Просто не реагируй, ничего не отвечай и не удаляй. Я так и делала.

Я слушала все, что он мне говорил",