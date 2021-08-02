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"Человек повел себя очень грубо": бывшая Милоша Биковича рассекретила изнанку их отношений

Стелла Шмель
1 час назад

Бывшая девушка Милоша Биковича Арина Волошина рассказала, что больше не хочет иметь никакого отношения к актеру. Около года ей приходилось "жить не своей жизнью". Подробности она описала в своем посте в Instagram.

"Человек повел себя очень грубо"
Фото:  @arinavoloshina @arinavoloshina

"Нужно было думать сугубо о его образе, репутации (которая является для него самым главным, но к сожалению, образ на экране не соответствует действительности, особенно страшно, когда человек на каждом шагу упоминает Бога). У меня была последняя надежда, что в нем есть что-то человеческое. Но 31 июля все развеялось окончательно. Человек повёл себя очень грубо".

Предположительно, камнем преткновения стало то, что Милош и Арина не комментировали свои отношения, в то время как Волошина предлагала занять четкую позицию, Бикович предлагал "не реагировать".

"Изначально, когда появилась информация, что мы вместе, я сразу предложила, давай я скажу, что я не имею к тебе никакого отношения, чтобы не было проблем. На что Милош сказал: «Нет, ты что, это потом сработает против нас, когда мы расскажем про наши отношения. Либо если нас раньше заметят сми, тогда уже не будем скрывать.» Когда это произошло, его реакция ,поведение и отношение ко мне - отдельная история. Просто не реагируй, ничего не отвечай и не удаляй. Я так и делала.
Я слушала все, что он мне говорил",

- написала она.

Девушка отметила, что в данный момент ей поступают угрозы и негативные сообщения.

"Эгоцентризм этого человека перешёл все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает, и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей",

- заявила бывшая девушка, добавив, что больше не хочет иметь ничего общего с актером.

Ранее "Рамблер" писал, что бывшая жена Мамаева подала на него в суд.

Звёзды,Милош Бикович,
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