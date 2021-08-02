Самойлова показала подарок на 36-летие Джигана

Российская модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова подготовила роскошный подарок ко дню рождения мужа и показала его на видео. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

На размещенных роликах знаменитость засняла реакцию супруга на свой сюрприз. Так, на кадрах видно, что Самойлова подарила Джигану крупную цепь с подвеской в виде буквы G и изображением льва внутри нее. Украшение полностью покрыто бриллиантами. Стоимость аксессуара пока не раскрывается.

Помимо этого, модель засняла поздравления от дочерей, 10-летней Ариэллы, шестилетней Леи и четырехлетней Майи. Девочки по очереди подарили рэперу коробки с подарками, а затем прочитали ему стихотворения.