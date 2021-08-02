Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Самойлова показала роскошный подарок на 36-летие своего мужа Джигана

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Российская модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова подготовила роскошный подарок ко дню рождения мужа и показала его на видео. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

Самойлова показала подарок на 36-летие Джигана
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных роликах знаменитость засняла реакцию супруга на свой сюрприз. Так, на кадрах видно, что Самойлова подарила Джигану крупную цепь с подвеской в виде буквы G и изображением льва внутри нее. Украшение полностью покрыто бриллиантами. Стоимость аксессуара пока не раскрывается.

Помимо этого, модель засняла поздравления от дочерей, 10-летней Ариэллы, шестилетней Леи и четырехлетней Майи. Девочки по очереди подарили рэперу коробки с подарками, а затем прочитали ему стихотворения.

В июле Самойлова «утешила» младших детей деньгами в день рождения их старшей сестры. На размещенных роликах Ариэлла распаковывают розовые коробки, перевязанные шелковыми лентами. Среди подарков, в частности, оказались многочисленные наборы игрушек, смартфон iPhone 12, а также стопка пятитысячных купюр. Далее на кадрах мать протягивает Майе и Лее по десять тысяч рублей со словами: «Утешительные призы».

Звёзды,Оксана Самойлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители