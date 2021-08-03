Звезды, которые презирают полных людей

Знаменитости — люди публичные и всегда окружены вниманием. Именно поэтому они обязаны тщательно обдумывать все свои действия и слова, прежде чем делать что-то открыто.

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Но некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса по собственной неосторожности поделились с аудиторией в Insta­gram мнением о тучных людях, причем в выражениях они не стеснялись После этого за ними навсегда закрепилась слава фэтфобов, а армия их поклонников резко поубавилась. Если вы еще не в курсе, кто из российских звезд ненавидит полных людей, советуем ознакомиться с нашим материалом.

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Сергей Полунин

Артиста балета Сергея Полунина всегда считали человеком толерантным. Но однажды мужчина позволил себе довольно резкое высказывание в адрес обладателей лишнего веса. Танцор обратился к своим подписчикам в Инстаграме с просьбой «давать подсрачники жирным людям».

Это поможет им и подтолкнет решиться скинуть лишний жир, – уверен Полунин.

Но подписчики не разделили энтузиазм артиста и забросали его гневными комментариями. Из-за обрушившейся волны критики Полунину даже пришлось удалить свою запись со странички.

К счастью, интернет все помнит

Алена Водонаева

Российская телеведущая Алена Водонаева неоднократно признавалась, что не любит полных людей (исключение девушка делает только тем, у кого полнота связана с проблемами со здоровьем). Но настолько обидные и жестокие слова пользователи не ожидали услышать даже от нее:

Перед нами стоял очень толстый мужчина, от которого жутко несло потом. Чем он лучше воняющего спиртом алкоголика или перекрытого наркомана, ссущего на газон, – написала ведущая у себя в Инстаграме.

Также Водонаева много раз давала свои подписчикам советы из разряда «не жри после 6, ешь аккуратно, не пукай, ухаживай за телом и за пространством, в котором ты находишься». Но каждый раз вместо благодарности девушка получала упреки. Хм, почему бы это?

Виктория Романец

У бывшей участницы «Дома 2» для девушек с лишним весом даже есть отдельное название – «свиноматки». И в мечтах Романец «отправить всех свиноматок в Освенцим».

Вот только жаль его прикрыли, – возмущается Вика.

Сама она активно занимается спортом, следит за питанием и регулярно делится фотографиями своей фигуры с подписчиками в Instagram.

Ксения Собчак

Ксения Собчак также не скрывала своей неприязни к «женщинам с формами». По словам светской львицы, такие «годятся только для дальнобойщиков». Истинная женщина, как утверждает Ксения, должна быть стройной и изящной.

Я не люблю жирных людей. Я еще могу понять толстых по болезни, остальных — нет. Я никогда не понимала и уже, наверное, не пойму феномен «жопы без границ» от Кардашьян, но я рада, что в мире моды по-прежнему худоба — обязательное условие большого успеха. И не надо обманываться. Нет ничего более красивого, чем худое спортивное тело.

Такой пост однажды оставила Ксения на своей страничке в Инстаграм, дополнив его хэштегом #бойсжиробасамипродолжается.

Тина Канделаки

Услышать от Тины Канделаки выпад в адрес полных людей было весьма неожиданно, ведь когда-то она сама страдала от лишнего веса. Но справедливости ради нужно отметить, что ведущая хотела задеть не всех «жиробасов», а только одного – спортивного комментатора Василия Уткина, с которым они переругивались через СМИ и соцсети.

Знаете, многим #жиробасам нужно пересмотреть свое отношение к спорту. Начинайте тренироваться понемногу, глядишь, втянитесь, – написала Канделаки у себя на страничке.

Тем не менее избежать гнева подписчиков Тине не удалось. Тут же на нее обрушилась критика за фэтшейминг и неуважение к толстым людям. Официально ведущая так и не извинилась, но в разговоре с пранкером, который звонил ей от имени Виталия Мутко, призналась, что пожалела о своих словах.