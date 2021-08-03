Джонни Депп выиграл дело против экс-супруги

Голливудский актер Джонни Депп одержал победу в деле против бывшей жены — американской актрисы Эмбер Херд. Сейчас благотворительная организация должна доказать, что семь миллионов долларов, которые ранее звезда отсудила у экс-супруга, пошли на пожертвования. Об этом сообщает издание USA Today.

Фото: Кадр из фильма "Ромовый дневник" Кадр из фильма "Ромовый дневник"

Адвокат Деппа заявил, что знаменитость доволен решением суда. Защита актера уверена, что Эмбер лгала о пожертвованиях в детский госпиталь и союз защиты гражданских свобод. А это могло повлиять на исход дела о клевете британского таблоида, который в 2018 году обвинил Джонни в насилии по отношению к Херд.