Тутта Ларсен пожаловалась на отключение электричества

Популярная российская телеведущая Тутта Ларсен рассказала, что во время отпуска коммунальщики без предупреждения отключили электричество в ее квартире. Подробностями истории она поделилась в Facebook.

По словам телеведущей, она вместе с детьми на протяжении месяца находилась на отдыхе, однако перед поездкой не оплатила коммунальные платежи. Пока семья отсутствовала, сотрудники ГБУ «Жилищник» вскрыли щиток и вырвали приборы. В итоге квартира осталась без электричества, и, как следствие, не работал холодильник.

«Уже час дети сидят во дворе, а мы задыхаясь и теряя сознание пытаемся привести квартиру в порядок. Плюс в результате этого была отключена охранная сигнализация и нам повезло, что в квартиру никто не влез», — написала телеведущая 2 августа.

Ларсен посчитала произошедшее «порчей имущества и кражей» и обвинила коммунальщиков в нарушении законов страны, заявив, что учреждение «ведет себя как сраный гопник из 90-х». Телеведущая задалась вопросом, готовы ли журналисты подготовить о случившемся сюжет, и в случае посещения посоветовала взять с собой противогаз.