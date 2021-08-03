"Передает привет": МакSим начала дышать сама

Директор МакSим Маргарита Соколова рассказала, что состояние певицы улучшилось. Ей удалось поговорить с ней по видеосвязи. Об этом представительница артистки написала в своем Instagram-аккаунте.
По ее словам, МакSим отключили от аппарата ИВЛ.
"...дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, легкие восстанавливаются. Мы и пошутили, и посмеялись. Безусловно, сейчас предстоит долгий этап восстановления, но могу сказать, что самое страшное позади".
Как рассказала Маргарита Соколова, в новостях преувеличили, что врачи возят артистку по реанимации и там есть телевизор.
"Марина передает всем огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за нее, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично", - добавила она.
Ранее "Рамблер" сообщал, что представительница МакSим рассказала о ее состоянии.