Супермодели с яркой и трагичной судьбой

Они достигли успеха в юные годы. Модели и манекенщицы купались в лучах славы и любви фанатов. Но их жизни оборвались внезапно и при страшных обстоятельствах. Что стало причиной преждевременного ухода из жизни одних из самых красивых в мире женщин?

Фото: Passion.ru Passion.ru

Джиа Каранджи

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Джиа стала одной из первых супермоделей в мире со своей подругой Дженис Дикинсон. Первого успеха модель добилась в 17 лет сразу после переезда из Филадельфии в Нью-Йорк. Карьерой Джии занималась известная в прошлом манекенщица и основатель агентства Вильгемина Купер. В 18 лет Каранджи уже появлялась на обложках мировых изданий, а в 20 зарабатывала 100 тыс. долларов в год.

Джиа принесла в модельный бизнес новое дыхание: яркая шатенка с итальянскими и ирландскими корнями перебила моду на блондинок. Но успех в модельном бизнесе не принес ей счастья: у красавицы не было друзей, она была одинокой. Из-за упаднических настроений Каранджи увлеклась запрещенными веществами. Позже модель настолько утонула в своей пагубной привычке, что выбраться уже не могла.

С карьерой Джиа завязала в 21 год. Она решила лечиться, но в индустрию моды она уже не вернулась. В последние годы жизни она существовала на пособие по безработице. В 1985-м она, после нескольких лет ремиссии, вернулась к прошлому. Через год Каранджи оказалась в больнице с пневмонией. Джиа Каранджи стала первой американской знаменитостью-женщиной, умершей от СПИДа. Ей было всего 26 лет.

Хоронили бывшую красавицу в закрытом гробу — настолько болезнь изуродовала ее тело.

Руслана Коршунова

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Руслана родилась в 1987 году в Казахстане. Когда ей было 16, юную красавицу с голубыми глазами и длинными светлыми волосами заметил представитель модельного агентства. Ее успех был настолько стремительным, что в кратчайшее время Руслана подписала контракт на работу в Нью-Йорке.

В 2005-м 18-летняя Коршунова стала главным открытием на на Неделе моды в Нью-Йорке. В 20 у нее уже были контракты с мировыми изданиями и брендами. За один выход на подиум русская Рапунцель, как ее прозвали в прессе, получала по 15 тысяч долларов.

Жизнь модели оборвалась в 20 лет — она выпала из окна своей квартиры в США. Полиция посчитала причиной смерти сведение счетов с жизнью. Друзья девушки не верили в это. Одна из подруг и коллег Коршуновой рассказывала, что за несколько месяцев до этого Руслана рассталась с миллиардером и на почве нервного срыва отправилась на курсы личностного роста.

Но компанию, офис которой посещала Руслана, так и не смогли привлечь к ответственности, несмотря на то, что после Русланы из жизни по такой же схеме ушли и другая модель Анастасия Дроздова, посещавшая те же курсы.

Марго Хемингуэй

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Марго Хемингуэй — была известной в 1970-е годы моделью и приходилась внучкой известного писателя Эрнеста Хемингуэя. Карьеру девушка начала в 19 лет после приезда в Нью-Йорк. Она добилась такого успеха, что за короткое время заполучила выгодные контракты с известными модными брендами.

Она стала первой моделью, подписавшей контракт на миллион долларов. Портреты блондинки украшали обложки Elle, Vogue Cosmopolitan, Time. После она дебютировала в кино. В 1976-м состоялась премьера фильма «Помада», но актерские таланты красавицы оценили не так высоко, как модельные. Большего успеха на большом экране достигла сестра Марго Мэриел.

Угасающая карьера и соперничество с близким человеком довели Марго Хемингуэй до тяжелой депрессии. Свое состояние она пыталась компенсировать таблетками, наркотиками и алкоголем.

В июле 1996 года Марго Хемингуэй добровольно, как и ее знаменитый дед, ушла из жизни.

Дороти Страттен

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В юности Дороти торговала мороженым в кафе. Ее — яркую блондинку — заметил фотограф Пол Снайдер. Он сразу сообразил, что такая красавица сможет достичь успеха, а заодно и обогатить его. Он уговорил девушку работать вместе, сниматься в пикантных фотосессиях, а после — выйти за себя замуж. После свадьбы Снайдер жил только за счет жены, карьера которой стремительно шла в гору.

Одновременно с модельным бизнесом Страттен проявила себя и в кино. В 1981-м (уже после смерти Дороти) на экраны вышел фильм Питера Богдановича «Все они смеялись». Во время работы у модели-актрисы и режиссера начался роман (после режиссер женился на сестре Дороти Луиз Страттен). 14 августа 1980 года Дороти приехала в дом к Ролу Снайдеру, чтобы обговорить с ним развод. Фотограф надругался над женой, застрелил ее, а потом и себя.

Регина Збарская

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Самая известная советская манекенщица Регина Збарская (Колесникова) родилась в 1935 году. После школы девушка поступила учиться в московский вуз на экономический факультет. В свободное от занятий время она проводила на тусовках, там ее и заметили.

Регину Збарскую называли советской Софи Лорен. Русская красавица была известна далеко за пределами родины и доказывала, что за железным занавесом мода тоже есть. Регина была любимой манекенщицей начинающего модельера Вячеслава Зайцева. Журнал Paris Match назвал ее «самым красивым оружием Кремля».

В начале 1960-х Регина вышла замуж за художника Феликса-Льва Збарского. В 1967 манекенщица сообщила мужу, что ждет первенца. Он был категорически против детей и настоял на аборте. Она поддалась на его уговоры, а после своего поступка впала в депрессию, от которой лечилась таблетками.

Брак Збарских распался, а вскоре Феликс-Лев женился на актрисе Людмиле Максаковой, родившей ему сына Максима.

В 1970-е Регина Збарская лечилась в психиатрической клинике. По некоторым версиям до тяжелейшего состояния ее довела не только потеря ребенка, но и то, что ее завербовали в КГБ. Якобы во время поездок за границу манекенщица должна была вступать в интимные отношения с мужчинами, на которых ей укажут.

После лечения Регина ненадолго вернулась на подиум и у нее начался роман с югославским журналистом. Но она ему нужна была лишь в меркантильных целях. Он опубликовал книгу «100 ночей с Региной Збарской», где рассказал об их интимной жизни, ее связи с членами ЦК и доносы на коллег. После выхода порочащей ее книги Збарская трижды пыталась уйти из жизни. В итоге она умерла в 52 года от передозировки снотворным.

Луисель и Элиана Рамос

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Луисель Рамос и ее младшая сестра Элиана были одними из самых перспективных уругвайских моделей. Старшей пророчили успех на мировых подиумах.

Но добиться вершин в модельном бизнесе девушки не успели. В августе 2006 года 22-летняя Луисель на показе мод упала без чувств по пути в раздевалку. Ее доставили в госпиталь, но спустя несколько часов она умерла. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный анорексией.

Ее судьбу повторила и младшая сестра год спустя. Элиана также умерла от сердечного приступа, вызванного анорексией.

Эди Седжвик

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Эди родилась в 1940 году в обеспеченной семье из Санта-Барбары. Окончив факультет искусств Кембриджа, Седжвик вернулась в США и поселилась в Нью-Йорке. Там она быстро влилась в тусовки и познакомилась с Энди Уорхолом, на несколько лет став его музой.

Благодаря дружбе с художником, Эди завоевала титул иконы стиля, стала успешной на подиуме и пробилась в кино. Но ее сгубили деньги и тяга к запрещенным веществам. И даже Уорхол отвернулся от нее, когда Эди Седжвик опускалась на дно.

Эди пришлось вернуться домой в Калифорнию и лечь на реабилитацию. В 1969-м ее задержали за хранение запрещенки и отправили на принудительное лечение.