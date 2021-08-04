«Я был как овощ»: Джиган рассказал о лечении в рехабе

Год назад Джиган, ставший счастливым отцом долгожданного сына, неожиданно сорвался. Он стал злоупотреблять алкогольными напитками, обрел наркотическую зависимость, начал вести себя неадекватно\ и угодил в рехаб. Оксана Самойлова вместо поддержки в виде мужа, внимания и заботы, получила только дополнительные проблемы. Дело тогда чуть не дошло до развода, но в итоге пара смогла сохранить отношения ради четверых детей.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Сейчас рэпер с ужасом вспоминает те страшные дни и предостерегает молодежь от таких жизненных ошибок. На эту тему артист поговорил с Денисом Дороховым в рамках Youtube-шоу «Это про меня».

Видео дня

Джиган уверяет, что в наркотиках нет ничего хорошего. Это, по словам рэпера, дно и смерть. Если кто-то считает, что наркотики – это круто, то они абсолютно не правы. К тому же, от наркотической зависимости избавиться потом очень тяжело.

Артист признается, что его спасла супруга. Именно Оксана уговорила мужа пролечиться в рехабе и полностью оплатила его пребывание в дорогом заведении. Джиган с ужасом признается, что ему поставили за 3 недели лечения около 90 капельниц (около 4 капельниц в день).

Но даже не это самое страшное – за него сильно переживала жена, которая совсем недавно стала мамой. Она осталась одна в чужой стране, вдали от родины, с четырьмя детьми на руках и без поддержки мужа. Напомним, что за несколько месяцев до родов семья в полном составе перебралась в Майами. Там же Оксана и рожала.

Также Джиган рассказал, какой контингент встречается в рехабе.

«В рехабе один психи. Я с ними не разговаривал, я был как овощ»,

– уверяет артист.

После лечения в рехабе и возвращения в родную Москву, Джигану еще пришлось проходить лечение и потом долго восстанавливаться. В тот период его поддержал Тимати, с которым ранее Джиган конфликтовал. После той страшной ситуации, которая чуть не лишила Джигана любимой семьи, они стали настоящими друзьями и во многом теперь друг друга поддерживают.