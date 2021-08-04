Дженнифер Энистон отказалась от друзей-антипрививочников

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон отказалась общаться с друзьями, которые не желают прививаться от коронавируса.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

В ходе пандемии Дженнифер Энистон узнала, что многие из ее знакомых не верят в пользу вакцинации. Несколько друзей Энистон отказались прививаться от COVID-19. Актриса была этим фактом расстроена и общаться со знакомыми перестала.

В беседе с InStyle она подчеркнула, что не стала кого-то в чем-то убеждать, и просто вычеркнула из жизни таких людей.

«Все еще есть много людей, которые выступают против вакцинации или просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор», — считает актриса.

Артистка заявила, что публичные личности должны информировать людей. Однако иногда их точка зрения опирается на страх или пропаганду вместо науки.