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Дженнифер Энистон отказалась от друзей-антипрививочников

Даня Виттиг
41 минуту назад

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон отказалась общаться с друзьями, которые не желают прививаться от коронавируса.

Дженнифер Энистон отказалась от друзей-антипрививочников
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

В ходе пандемии Дженнифер Энистон узнала, что многие из ее знакомых не верят в пользу вакцинации. Несколько друзей Энистон отказались прививаться от COVID-19. Актриса была этим фактом расстроена и общаться со знакомыми перестала.

В беседе с InStyle она подчеркнула, что не стала кого-то в чем-то убеждать, и просто вычеркнула из жизни таких людей.

«Все еще есть много людей, которые выступают против вакцинации или просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор», — считает актриса.

Артистка заявила, что публичные личности должны информировать людей. Однако иногда их точка зрения опирается на страх или пропаганду вместо науки.

«Каждый имеет право на собственное мнение, но многие мнения не основываются ни на чем, кроме страха или пропаганды», — заключила Энистон.

Ранее "Рамблер" сообщал, как Мясников объясняет множество антипрививочников.

Звёзды,Дженнифер Энистон,
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