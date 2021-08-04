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«Я был как овощ»: Джиган рассказал о лечении в рехабе

Даня Виттиг
34 минуты назад

Год назад Джиган стал злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, а затем угодил в клинику. А Оксана Самойлова вместо поддержки мужа, внимания и заботы после родов четвертого ребенка, получила только дополнительные проблемы.

«Я был как овощ»: Джиган рассказал о лечении в рехабе
Фото: @iamgeegun@iamgeegun

Сейчас рэпер с ужасом вспоминает те дни и предостерегает молодежь от ошибок. На эту тему артист поговорил с Денисом Дороховым в рамках Youtube-шоу «Это про меня».

Джиган уверяет, что в наркотиках нет ничего хорошего. Это, по словам рэпера, дно и смерть. К тому же, от зависимости трудно избавиться.

Артист признается, что его спасла супруга. Именно Оксана уговорила мужа пролечиться в клинике и полностью оплатила его пребывание в дорогом заведении. Джиган признается, что за три недели ему поставили около 90 капельниц.

«В рехабе один психи. Я с ними не разговаривал, я был как овощ».

Оксана в это время осталась одна в чужой стране, вдали от родины, с четырьмя детьми на руках и без мужа.

Ранее "Рамблер" сообщал, можно ли пить алкоголь в жару.

Звёзды,Оксана Самойлова,Денис Дорохов,
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