Агата Муцениеце призналась, что не хотела детей

Агата Муцениеце в браке с Павлом Прилучным родила двоих детей. Тимофей и Мия после развода родителей остались жить с мамой. С отцом они также встречаются и даже вместе ездят отдыхать. Однако основное время они проводят с мамой. Агата сейчас успешно совмещает материнство и карьеру. Однако, по ее словам, еще несколько лет назад она не думала о том, чтобы становиться мамой.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Агата разоткровенничалась и призналась: она не хотела иметь детей. В 19 лет у нее были особые мысли о материнстве.

Я раньше вообще не хотела детей. В 19 лет думала, что максимум один ребенок будет, и то лет в 37 и от суррогатной матери. А сейчас я так люблю своих детей, что думаю, как было бы классно иметь еще одну ляльку,

— призналась актриса в своем влоге на YouTube-канале.

Агата ранее сообщала, что рассматривает возможность стать матерью после 45 лет. Для этого она даже решила заморозить свои яйцеклетки. Актриса отмечала, что пока рассчитывает эту возможность как дополнение на «всякий случай».