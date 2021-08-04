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Агата Муцениеце призналась, что не хотела детей

Letidor.ru
1 час назад

Агата Муцениеце в браке с Павлом Прилучным родила двоих детей. Тимофей и Мия после развода родителей остались жить с мамой. С отцом они также встречаются и даже вместе ездят отдыхать. Однако основное время они проводят с мамой. Агата сейчас успешно совмещает материнство и карьеру. Однако, по ее словам, еще несколько лет назад она не думала о том, чтобы становиться мамой.

Агата Муцениеце призналась, что не хотела детей
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Агата разоткровенничалась и призналась: она не хотела иметь детей. В 19 лет у нее были особые мысли о материнстве.

Я раньше вообще не хотела детей. В 19 лет думала, что максимум один ребенок будет, и то лет в 37 и от суррогатной матери. А сейчас я так люблю своих детей, что думаю, как было бы классно иметь еще одну ляльку,

— призналась актриса в своем влоге на YouTube-канале.

Агата ранее сообщала, что рассматривает возможность стать матерью после 45 лет. Для этого она даже решила заморозить свои яйцеклетки. Актриса отмечала, что пока рассчитывает эту возможность как дополнение на «всякий случай».

Заметим, что после развода с Павлом Агата пока не обрела личное счастье. А вот Прилучный нашел свою любовь в лице Мирославы Карпович.

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