Российская актриса, бывшая участница шоу Comedy Woman Марина Федункив раскрыла подробности свадьбы с итальянцем Стефано Маджи (Stefano Maggi). В интервью StarHit она заявила, что церемония пройдет в ее день рождения, 27 августа.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Евгений Биятов / РИА Новости

Артистка отметила, что торжество состоится в Москве. По ее словам, праздник «будет максимально международным», никаких отсылок к России и Италии не планируется.

«Мы подумали, что хотим, чтобы все приглашенные расслабились, получили максимум позитивных эмоций, поэтому не стали делать много традиционных свадебных конкурсов»,

— поделилась Федункив.

Звезда Comedy Woman рассказала, что гости церемонии увидят фрагмент ее сольной концертной программы. Также на свадьбе выступят ее друзья-артисты. «Посмотреть яркие моменты праздника можно будет на канале "Пятница!", где снимут целый фильм про мою свадьбу в рамках шоу "Четыре свадьбы"», — уточнила Федункив.