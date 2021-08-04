На слуху: Федункив о свадьбе с молодым итальянцем

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон отказалась общаться с друзьями, которые не желают прививаться от коронавируса.
В ходе пандемии Дженнифер Энистон узнала, что многие из ее знакомых не верят в пользу вакцинации. Несколько друзей Энистон отказались прививаться от COVID-19. Актриса была этим фактом расстроена и общаться со знакомыми перестала.
Год назад Джиган стал злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, а затем угодил в клинику. А Оксана Самойлова вместо поддержки мужа, внимания и заботы после родов четвертого ребенка, получила только дополнительные проблемы.
Сейчас рэпер с ужасом вспоминает те дни и предостерегает молодежь от ошибок. На эту тему артист поговорил с Денисом Дороховым в рамках Youtube-шоу «Это про меня».
Бывшая участница шоу Comedy Woman Марина Федункив рассказала о свадьбе с итальянцем Стефано Маджи. В интервью StarHit она заявила, что церемония пройдет в ее день рождения, 27 августа.
Торжество состоится в Москве и назвала праздник « максимально международным», никаких отсылок к России и Италии не планируется.
38-летняя певица МакSим находится в столичной клинике 52 под наблюдением специалистов. Артистка борется с тяжелой формой пневмонии и недавно вышла из комы, в которой находилась полтора месяца. Главврач Коммунарки Денис Проценко высказался о работе лечащих врачей артистки.
«Крутые коллеги! Я знаю, кто ее лечит. Горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит мультидисциплинарная команда, куда входят и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты», — заявил Проценко в эфире радио «Комсомольская правда».
Американская поп-исполнительница Рианна официально стала самой богатой артисткой в мире, заработав миллиард долларов. Об этом написали на сайте издания Forbes 4 августа.
Состояние Рианны, по подсчетам экспертов, на данный момент составляет 1,7 миллиарда долларов (124 миллиарда рублей). Большую часть дохода (примерно 1,4 млрд долларов) она получила благодаря своей косметической компании Fenty Beauty. При этом половина французскому конгломерату LVMH.