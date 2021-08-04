На слуху: Федункив о свадьбе с молодым итальянцем

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @marina_phedunkiv @marina_phedunkiv

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон отказалась общаться с друзьями, которые не желают прививаться от коронавируса.

В ходе пандемии Дженнифер Энистон узнала, что многие из ее знакомых не верят в пользу вакцинации. Несколько друзей Энистон отказались прививаться от COVID-19. Актриса была этим фактом расстроена и общаться со знакомыми перестала.

@Iamgeegun

Год назад Джиган стал злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, а затем угодил в клинику. А Оксана Самойлова вместо поддержки мужа, внимания и заботы после родов четвертого ребенка, получила только дополнительные проблемы.

Сейчас рэпер с ужасом вспоминает те дни и предостерегает молодежь от ошибок. На эту тему артист поговорил с Денисом Дороховым в рамках Youtube-шоу «Это про меня».

@marina_phedunkiv

Бывшая участница шоу Comedy Woman Марина Федункив рассказала о свадьбе с итальянцем Стефано Маджи. В интервью StarHit она заявила, что церемония пройдет в ее день рождения, 27 августа.

Торжество состоится в Москве и назвала праздник « максимально международным», никаких отсылок к России и Италии не планируется.

38-летняя певица МакSим находится в столичной клинике 52 под наблюдением специалистов. Артистка борется с тяжелой формой пневмонии и недавно вышла из комы, в которой находилась полтора месяца. Главврач Коммунарки Денис Проценко высказался о работе лечащих врачей артистки.

«Крутые коллеги! Я знаю, кто ее лечит. Горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит мультидисциплинарная команда, куда входят и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты», — заявил Проценко в эфире радио «Комсомольская правда».

Американская поп-исполнительница Рианна официально стала самой богатой артисткой в мире, заработав миллиард долларов. Об этом написали на сайте издания Forbes 4 августа.