Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

На слуху: Федункив рассказала о свадьбе с молодым итальянцем

Диана Товсепова
1 час назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Федункив о свадьбе с молодым итальянцем
Фото: @marina_phedunkiv@marina_phedunkiv

Дженнифер Энистон отказалась от друзей-антипрививочников

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон отказалась общаться с друзьями, которые не желают прививаться от коронавируса.

В ходе пандемии Дженнифер Энистон узнала, что многие из ее знакомых не верят в пользу вакцинации. Несколько друзей Энистон отказались прививаться от COVID-19. Актриса была этим фактом расстроена и общаться со знакомыми перестала.

Читать новость полностью

«Я был как овощ»: Джиган рассказал о лечении в рехабе

@Iamgeegun

Год назад Джиган стал злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, а затем угодил в клинику. А Оксана Самойлова вместо поддержки мужа, внимания и заботы после родов четвертого ребенка, получила только дополнительные проблемы.

Сейчас рэпер с ужасом вспоминает те дни и предостерегает молодежь от ошибок. На эту тему артист поговорил с Денисом Дороховым в рамках Youtube-шоу «Это про меня».

Читать новость полностью

Федункив раскрыла подробности свадьбы с итальянцем

@marina_phedunkiv

Бывшая участница шоу Comedy Woman Марина Федункив рассказала о свадьбе с итальянцем Стефано Маджи. В интервью StarHit она заявила, что церемония пройдет в ее день рождения, 27 августа.

Торжество состоится в Москве и назвала праздник « максимально международным», никаких отсылок к России и Италии не планируется.

Читать новость полностью

Проценко высказался о врачах, лечащих певицу МакSим

38-летняя певица МакSим находится в столичной клинике 52 под наблюдением специалистов. Артистка борется с тяжелой формой пневмонии и недавно вышла из комы, в которой находилась полтора месяца. Главврач Коммунарки Денис Проценко высказался о работе лечащих врачей артистки.

«Крутые коллеги! Я знаю, кто ее лечит. Горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит мультидисциплинарная команда, куда входят и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты», — заявил Проценко в эфире радио «Комсомольская правда».

Читать новость полностью

Рианна стала самой богатой артисткой в мире

Американская поп-исполнительница Рианна официально стала самой богатой артисткой в мире, заработав миллиард долларов. Об этом написали на сайте издания Forbes 4 августа.

Состояние Рианны, по подсчетам экспертов, на данный момент составляет 1,7 миллиарда долларов (124 миллиарда рублей). Большую часть дохода (примерно 1,4 млрд долларов) она получила благодаря своей косметической компании Fenty Beauty. При этом половина французскому конгломерату LVMH.

Читать новость полностью

Звёзды,Денис Проценко,Оксана Самойлова,Денис Дорохов,Рианна,Марина Федункив,Дженнифер Энистон,Комсомольская правда,StarHit,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители