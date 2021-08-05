Блейк Лайвли вышла в свет в оголяющем грудь платье

Голливудская актриса и фотомодель Блейк Лайвли появилась на премьере фильма «Главный герой» в Нью-Йорке в откровенном наряде и озадачила поклонников. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

33-летняя знаменитость вышла в свет вместе со своим мужем, канадским актером Райаном Рейнольдсом. Папарацци запечатлели ее в блестящем розовом платье в пол бренда Prabal Gurung. Наряд оформлен вырезом, который частично оголяет грудь, талию и спину Лайвли. Рейнольдс, в свою очередь, предстал на ковровой дорожке в бежевом брючном костюме и черно-белой клетчатой рубашке.

Читатели издания принялись обсуждать неудачный, по их мнению, образ актрисы. «Худшее платье, которое она когда-либо надевала. Оно выглядит неудобно», «Блейк красивая, но платье ужасное. Плохой выбор», «Обычно она выглядит очень элегантно, но этот наряд просто нелепый», «Боже, это платье дешевое и противное, она в нем выглядит жутко», «Она великолепна, но платье выглядит как костюм для соревнований по бальным танцам», «Они с мужем будто одевались для разных мероприятий», — высказывались комментаторы.