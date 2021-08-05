Дочь Доктора Дре оказалась бездомной

Старшая дочь афроамериканского рэпера Доктора Дре (Dr. Dre, Андре Ромелл Янг) ЛаТанья Янг оказалась бездомной. О своем бедственном положении она рассказала таблоиду Daily Mail.

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38-летняя Янг, работающая курьером в нескольких сервисах по доставке еды, заявила, что ночует в арендованной машине, поскольку не может позволить себе снимать жилье в штате Калифорния из-за его дороговизны. По ее словам, она обращалась к отцу за помощью, но тот не давал ей денег уже больше полутора лет.

ЛаТанья — дочь Доктора Дре от первого брака. Рэпер развелся с ее матерью, Лизой Джонсон, когда девочке было пять лет. Сама Янг в одиночку воспитывает четырех детей. «Мои дети сейчас остаются у друзей — в машине живу только я», — отметила она.

Женщина призналась, что у нее нет номера телефона отца, которого она не видела уже 18 лет — ей приходится общаться с ним через представителей.