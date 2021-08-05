Раскрыто тайное значение украшений Меган Маркл

Жена британского принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл, надела роскошные украшения на день рождения. Их тайное значение раскрыли журналисты The Sun.

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4 августа, в день своего 40-летия, герцогиня Сассекская записала двухминутное видео, в котором призвала своих друзей из Голливуда присоединиться к собственной благотворительной программе наставничества. На кадрах ролика она появилась в двух ожерельях лос-анджелесского ювелирного бренда Logan Hollowell.

Как пишет издание, оба аксессуара из белого золота и бриллиантов изображают созвездия знаков зодиака ее детей: двухлетнего Арчи (телец) и двухмесячной Лилибет (близнецы). Общая стоимость подвесок составляет 2431 фунт стерлингов (240 тысяч рублей).