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Снимки постаревшей Кэмерон Диаз появились в Сети

Вечерняя Москва
1 час назад

Известная американская актриса Кэмерон Диаз, которая в этом месяце отметит 48-летие, попала в объективы фотокамер, когда возвращалась с маленькой дочерью с занятий по плаванию. Опубликованные в Сети снимки заметно постаревшей звезды расстроили ее поклонников.

Снимки постаревшей Кэмерон Диаз появились в Сети
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Пользователи упрекнули актрису в несоответствии голливудским стандартам. Они разглядели на лице звезды «Ангелов Чарли» многочисленные морщины и оплывший овал. Однако нашлись и те, кто поддержал Диаз, которая отказалась от кинокарьеры в пользу материнства и не стремится следовать общепринятым канонам красоты.

На снимках, опубликованных Wday.ru, актриса предстала в простом черном сарафане без косметики и прически. В одной руке она держит полуторагодовалую дочь Рэддикс, а в другой — большую сумку.

Кэмерон Диаз прославилась после фильма «Маска». Она встречалась со многими знаменитыми мужчинами и часто говорила, что не хочет заводить детей, в том числе из-за перенаселения планеты. В 2014 году у актрисы и музыканта Бенджи Мэддена случился роман. Через год они поженились. Кэмерон долгое время пыталась стать матерью, и 30 декабря 2019 года у них родилась дочь Рэддикс. Актриса решила посвятить себя полностью материнству и оставила карьеру актрисы.

Звёзды,Бенджи Мэдден,Кэмерон Диаз,Woman's Day,
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