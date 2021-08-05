Снимки постаревшей Кэмерон Диаз появились в Сети

Известная американская актриса Кэмерон Диаз, которая в этом месяце отметит 48-летие, попала в объективы фотокамер, когда возвращалась с маленькой дочерью с занятий по плаванию. Опубликованные в Сети снимки заметно постаревшей звезды расстроили ее поклонников.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Пользователи упрекнули актрису в несоответствии голливудским стандартам. Они разглядели на лице звезды «Ангелов Чарли» многочисленные морщины и оплывший овал. Однако нашлись и те, кто поддержал Диаз, которая отказалась от кинокарьеры в пользу материнства и не стремится следовать общепринятым канонам красоты.

На снимках, опубликованных Wday.ru, актриса предстала в простом черном сарафане без косметики и прически. В одной руке она держит полуторагодовалую дочь Рэддикс, а в другой — большую сумку.