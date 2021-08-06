Лазарева: «Забрать ребенка из системы — единственный выход»

«Я забрала из отечественной системы образования, потому что тогда это для меня было единственным выходом. Ребенок для меня индивидуальная персона, личность, к каждому нужно находить подход. А в школе его делают участником конвейера. Я сопротивлялась этому», — признается 55-летняя Лазарева.