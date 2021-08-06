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Лазарева: «Забрать ребенка из отечественной системы — единственный выход»

Даня Виттиг
2 часа назад

У Татьяны Лазаревой трое детей, и к каждому — индивидуальный подход. Это особенно заметно по воспитанию младшей дочери Антонины.

Лазарева: «Забрать ребенка из системы — единственный выход»
Фото: ИнстаграмИнстаграм

Не так давно девочка собралась в школу, но быстро стало понятно: современное российское образование не дотягивает до того уровня, которое нужно ребенку.

«Я забрала из отечественной системы образования, потому что тогда это для меня было единственным выходом. Ребенок для меня индивидуальная персона, личность, к каждому нужно находить подход. А в школе его делают участником конвейера. Я сопротивлялась этому», — признается 55-летняя Лазарева.

Сейчас Антонина учится в английской школе, так как качество преподавания выше. Например, каждую неделю учителя пишут ей отчеты об успеваемости дочки. Отмечают предметы, в которых нужно подтянуть знания, в чем она стала лучшей. Это держит родителей в курсе и не дает ребенку "просесть".

Ранее "Рамблер" сообщал, куда поехать в отпуск с детьми.

Звёзды,Татьяна Лазарева,
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