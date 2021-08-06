Звезды, сумевшие выйти из комы

Сообщения о погружении человека в кому однозначно воспринимаются как тревожные. Как организм справится с этим состоянием, не всегда знают даже опытные врачи. Тем не менее далеко не всегда кома — приговор. В нашем материале селебрити, которые смогли выйти из нее и восстановиться без последствий для организма.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Певица МакSим

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Марина Абросимова (настоящее имя певицы) находилась в коме полтора месяца. События развивались стремительно. В больницу артистка попала в начале июня с жалобами на высокую температуру и слабость. Поначалу тесты не подтверждали коронавирус, но быстро стало очевидно, что организм девушки атакован именно коронавирусной инфекцией. Чтобы организм не расходовал лишние силы, ее ввели в состояние в медикаментозной комы. Также врачи использовали аппараты ИВЛ и ЭКМО, благодаря которым пациентка могла дышать.

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В настоящее время МакSим общается с врачами и близкими с помощью жестов, она быстро идет на поправку и уже просит принести ей мороженое. У артистки на 80% было поражено легкое, однако как рассказывал Passion.ru врач-пульмонолог Надир Алиев, это далеко не самое страшное — данный парный орган способен восстанавливаться. Врачи поясняют, что медикаментозная кома — условно, самая благоприятная, так как является управляемой. Самое страшное в коматозном состоянии, когда возникают патологические изменения в работе мозга. В данном случае этого не было.

Надежда Бабкина

Народная артистка две недели провела в коме. Виной тому стал COVID-19. Певица весной попала в больницу с 80-процентным поражением легких. Мало кто думал, что 71-летняя исполнительница сможет побороть опасный диагноз, ведь люди в возрасте по определению находятся в зоне риска. К счастью, сильный организм смог взять свое.

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Сама Надежда Георгиевна не устает благодарить врачей, которые смогли предпринять необходимые действия.

«Было страшно. Я видела сияющий свет. Голосов не слышала, но насчет света... Была большая центрифуга, которая крутилась, а потом бац — и остановилась»,

— вспоминала артистка о том, как она выходила из коматозного состояния.

В чувстве юмора Бабкиной не откажешь. Рассказывая о перенесенной болезни, она отметила, что «Надежда всегда умирает последней. Так что не дождетесь!».

Олег Меньшиков

Артист в недавнем интервью Светлане Бондарчук рассказал о пережитой полгода назад коме, из которой он смог выкарабкаться.

«У меня была запланированная операция, при которой, как говорят, что-то пошло не так. Пошло не так до такой степени, что у меня упало давление, остановилось сердце и я неделю был в коме»,

— пояснил Меньшиков.

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Артист подчеркнул, что то была не искусственная кома, в которую погружают врачи. Меньшиков не видел никакого света или тоннелей, о которых часто говорят пережившие подобное состояние. По его словам, тяжелее всего было его жене Анастасии — врачи не спешили обнадеживать ее, она готовилась к худшему.

Народный артист поблагодарил врачей, буквально вытащивших его с того света, и в который раз убедился в преданности и любви супруги, которая ту страшную неделю переживала в одиночестве. Анастасия ни с кем кроме врачей не общалась. По словам Меньшикова, после пережитого он поменял взгляд на ряд вещей и понял, что для него самое ценное. И это точно не работа — к ней он давно не испытывает пиетета.

Анастасия Заворотнюк

Актриса уже два года борется с диагнозом рак головного мозга. Семья очень дозированно комментирует состояние артистки. Был момент, когда многие поклонники были уверены, что «прекрасная няня» не справится с болезнью. Масла в огонь подливали соседи актрисы по загородному поселку, которые то и дело видели ее маму, молящуюся в местном храме. Известно, что долгое время Заворотнюк находилась в коме, врачи боролись с отеком мозга. Некоторое время спустя стало известно, что из этого состояния артистку вывели.

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В настоящее время она находится дома, в окружении любящей семьи. Старшая дочь актрисы Анна не раз благодарила от имени домочадцев всех, кто молится за ее маму. Неизвестно, сможет ли когда-нибудь любимая многими актриса вернуться к прежнему образу жизни, но главное — она жива и находится в сознании.

Андрей Зибров

Он пережил состояние комы в 2010 году. Артист, снимавшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», стал жертвой бандитов, пристававших к его жене. Актер вместе с супругой возвращался ночью из клуба, когда на горизонте появились хулиганы. Они начали делать непристойные предложения девушке, после чего завязалась потасовка. Один из бандитов выстрелил в лицо Зиброву из пневматического оружия. В результате артист потерял глаз — он перенес множество операций, но врачи не смогли спасти хрусталик. Уже много лет Андрей живет с глазным протезом.

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