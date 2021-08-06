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Экс-солист «Иванушек» высказался об алкоголизме Григорьева-Апполонова

Lenta.ruиещё 2
5 часов назад

Экс-солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко высказался об алкоголизме другого участника группы Андрея Григорьева-Апполонова. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Коллега высказался об алкоголизме Григорьева-Апполонова
Фото: @kirillturichenko@kirillturichenko

Музыкант заявил, что у его коллеги действительно есть проблема со спиртными напитками. Он считает, что причина кроется в психологических потрясениях, которые Григорьев-Апполонов пережил из-за смерти матери, развода и гибели солиста «Иванушек» Олега Яковлева.

«Но знаете, не каждый может выходить бодрячком на сцену, поэтому я обращаюсь ко всем, в том числе и к Андрею, чтобы такой проблемы не было. Но он борется с этим», — сказал Туриченко.

Он назвал своего коллегу умным, открытым и позитивным человеком, добавив, что они состоят в дружеских отношениях и вместе отдыхают. При этом с солистом Кириллом Андреевым Туриченко не смог наладить более близкий контакт, поскольку тот, по его словам, почти все время проводит с семьей.

Звёзды,Кирилл Туриченко,Олег Яковлев,Кирилл Андреев,
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