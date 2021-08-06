Коллега высказался об алкоголизме Григорьева-Апполонова

Музыкант заявил, что у его коллеги действительно есть проблема со спиртными напитками. Он считает, что причина кроется в психологических потрясениях, которые Григорьев-Апполонов пережил из-за смерти матери, развода и гибели солиста «Иванушек» Олега Яковлева .

«Но знаете, не каждый может выходить бодрячком на сцену, поэтому я обращаюсь ко всем, в том числе и к Андрею, чтобы такой проблемы не было. Но он борется с этим», — сказал Туриченко .

Он назвал своего коллегу умным, открытым и позитивным человеком, добавив, что они состоят в дружеских отношениях и вместе отдыхают. При этом с солистом Кириллом Андреевым Туриченко не смог наладить более близкий контакт, поскольку тот, по его словам, почти все время проводит с семьей.