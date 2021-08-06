Бородина официально развелась с Омаровым

Шестого августа судья мирового участка 201 расторг брак между телеведущей Ксенией Бородиной и бизнесменом Курбаном Омаровым . Они прожили вместе почти шесть лет. Об этом пишет «СтарХит» .

Однако между бывшими супругами возникли разногласия насчет сроков прекращения ведения общего хозяйства. Ксения Бородина считает, что это произошло еще несколько месяцев назад, хотя в апреле они появлялись вместе на светских мероприятиях. Дата имеет значение, если Бородина и Омаров будут делить имущество. Так как совместно нажитой будет признана только та собственность, которая появилась до этого дня. Кстати, дом, где проживала семья, оформлен на мать телеведущей.