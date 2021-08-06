Бородина официально развелась с Омаровым

Шестого августа судья мирового участка 201 расторг брак между телеведущей Ксенией Бородиной и бизнесменом Курбаном Омаровым. Они прожили вместе почти шесть лет. Об этом пишет «СтарХит».
Однако между бывшими супругами возникли разногласия насчет сроков прекращения ведения общего хозяйства. Ксения Бородина считает, что это произошло еще несколько месяцев назад, хотя в апреле они появлялись вместе на светских мероприятиях. Дата имеет значение, если Бородина и Омаров будут делить имущество. Так как совместно нажитой будет признана только та собственность, которая появилась до этого дня. Кстати, дом, где проживала семья, оформлен на мать телеведущей.
Омаров не комментирует развод с женой, Бородина уточняет, что не сомневается в правильности своего решения.
Ранее «Рамблер» рассказал, почему Лазарева забрала детей из российской школы.