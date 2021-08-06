Пряники с кетчупом, картошка фри с мороженым, огурцы с шоколадом — список пищевых сочетаний, которые одни любят, а другие ненавидят, можно продолжать бесконечно. У знаменитостей, как и у простых людей, тоже есть ритуалы, связанные с едой, или странные предпочтения, которые вводят в ступор фанатов. «Рамблер» собрал 8 звезд с самыми странными предпочтениями в еде.

1/8 В 2016 году Джессика Бил удивила общественность заявлением, что совмещает прием пищи и душ: «Это просто жизнь мамы...». Фото: @jessicabiel Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Любимый бутерброд Ченнинга Татума состоит из хлеба, арахисового масла, слоя виноградного джема и хрустящих кукурузных чипсов. Фото: globallookpress.com 3/8 Эд Ширан никогда не расстается с кетчупом. Источники, приближенные к певцу, утверждают, что тот всегда носит с собой бутылку соуса. Фото: globallookpress.com 4/8 Дженнифер Лоуренс поделилась рецептом любимого блюда: «Кусок пиццы, перец чили, еще один кусок пиццы, и съедаете все как бутерброд». Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Меган Маркл любит варить кабачки с бульоном, пока они не превратятся в то, что она называет «грязной, эротичной кашей». Фото: globallookpress.com 6/8 Еще одна любительница кетчупа — американская певица Бейонсе. Правда, исполнительница любит макать в соус не картошку фри, а бананы. Фото: @beyonce 7/8 Шейлин Вудли питает страсть к поеданию глины. Актриса заявляла, что глина — «одна из лучших вещей, которые вы можете поместить в свое тело». Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Николас Кейдж в 2010 году признался, что ест мясо только тех животных, которые спариваются «достойно» (что бы то ни значило). Фото: globallookpress.com

Джессика Бил

Видео дня

В 2016 году актриса удивила общественность, признавшись, что совмещает прием пищи и душ. Пост, впоследствии удаленный, Бил подписала:

«Да. Я ем в душе. Я признаю это».

«Это просто жизнь мамы», — объяснила позднее актриса на вечернем телешоу у Джимми Фэллона.

«Не знаю, делает ли это кто-нибудь еще. У меня нет времени. У меня нет времени ни на что».

Ченнинг Татум

Любимый бутерброд звезды фильма «Шаг вперед» состоит из белого хлеба, слоя жирного арахисового масла, гигантского слоя виноградного джема и хрустящих кукурузных чипсов посередине. Татум уверяет, что, хотя рецепт и звучит странно, его стоит попробовать.

Эд Ширан

Поклонники британского певца в курсе, как сильно Эд любит кетчуп. Ширан даже набил бутылку любимого соуса на теле в качестве татуировки. Источники, приближенные к певцу, утверждают, что Эд никогда не расстается с кетчупом и даже носит с собой запасную бутылку «на всякий случай».

Дженнифер Лоуренс

Звезда «Голодных игр» поделилась в одном из интервью рецептом рецептом любимого бутерброда: «Кусок пиццы, кладете в него перец чили... затем кладете еще один кусок пиццы, и съедаете все как бутерброд».

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская любит есть разваренные кабачки. Маркл варит овощи на медленном огне с бульоном, пока те не превратятся в то, что она называет «грязной, эротичной кашей».

Бейонсе

Еще одна любительница кетчупа — американская певица Бейонсе. Правда, исполнительница любит макать в соус не картошку фри, а бананы.

Шейлин Вудли

Звезда фильмов «Дивергент» и «Виноваты звезды» питает страсть даже не к еде. В интервью 2014 года актриса заявила о любви к поеданию глины, настаивая, что это «одна из лучших вещей, которые вы можете поместить в свое тело».

Николас Кейдж