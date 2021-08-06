Пряники с кетчупом, картошка фри с мороженым, огурцы с шоколадом — список пищевых сочетаний, которые одни любят, а другие ненавидят, можно продолжать бесконечно. У знаменитостей, как и у простых людей, тоже есть ритуалы, связанные с едой, или странные предпочтения, которые вводят в ступор фанатов. «Рамблер» собрал 8 звезд с самыми странными предпочтениями в еде.
В 2016 году актриса удивила общественность, признавшись, что совмещает прием пищи и душ. Пост, впоследствии удаленный, Бил подписала:
«Да. Я ем в душе. Я признаю это».
«Это просто жизнь мамы», — объяснила позднее актриса на вечернем телешоу у Джимми Фэллона.
«Не знаю, делает ли это кто-нибудь еще. У меня нет времени. У меня нет времени ни на что».
Любимый бутерброд звезды фильма «Шаг вперед» состоит из белого хлеба, слоя жирного арахисового масла, гигантского слоя виноградного джема и хрустящих кукурузных чипсов посередине. Татум уверяет, что, хотя рецепт и звучит странно, его стоит попробовать.
Поклонники британского певца в курсе, как сильно Эд любит кетчуп. Ширан даже набил бутылку любимого соуса на теле в качестве татуировки. Источники, приближенные к певцу, утверждают, что Эд никогда не расстается с кетчупом и даже носит с собой запасную бутылку «на всякий случай».
Звезда «Голодных игр» поделилась в одном из интервью рецептом рецептом любимого бутерброда: «Кусок пиццы, кладете в него перец чили... затем кладете еще один кусок пиццы, и съедаете все как бутерброд».
Герцогиня Сассекская любит есть разваренные кабачки. Маркл варит овощи на медленном огне с бульоном, пока те не превратятся в то, что она называет «грязной, эротичной кашей».
Еще одна любительница кетчупа — американская певица Бейонсе. Правда, исполнительница любит макать в соус не картошку фри, а бананы.
Звезда фильмов «Дивергент» и «Виноваты звезды» питает страсть даже не к еде. В интервью 2014 года актриса заявила о любви к поеданию глины, настаивая, что это «одна из лучших вещей, которые вы можете поместить в свое тело».
Актер известен эксцентричными поступками: например, в 2007 Кейдж купил дом с привидениями, чтобы писать там хорроры. А в 2010 году Николас признался, что ест мясо только тех животных, которые спариваются «достойно» (что бы то ни значило).