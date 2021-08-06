Краско признался в нежелании жить после заражения COVID-19

Советский и российский актер Иван Краско признался в нежелании жить после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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Артист вспомнил, что на фоне болезни испытывал бессилие, а также «опасное и позорное равнодушие». При этом он допустил, что волевые качества важны при выздоровлении. «Был такой эпизод, что у меня в голове что-то сверкнуло — и я упал. Потом быстро поднялся и подумал: "Это что, репетиция инсульта?"» — рассказал Краско.

Врачи хотели положить его в больницу, однако актер решил лечиться дома, так как ему было лучше в окружении родных. Чтобы восстановить здоровье, он отправился на дачу, где у него пропал аппетит. По словам Краско, он быстро вернулся в форму благодаря походам в баню и прогулкам на свежем воздухе.