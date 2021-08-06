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Иван Краско признался в нежелании жить после заражения коронавирусом

Lenta.ru
1 час назад

Советский и российский актер Иван Краско признался в нежелании жить после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Краско признался в нежелании жить после заражения COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист вспомнил, что на фоне болезни испытывал бессилие, а также «опасное и позорное равнодушие». При этом он допустил, что волевые качества важны при выздоровлении. «Был такой эпизод, что у меня в голове что-то сверкнуло — и я упал. Потом быстро поднялся и подумал: "Это что, репетиция инсульта?"» — рассказал Краско.

Врачи хотели положить его в больницу, однако актер решил лечиться дома, так как ему было лучше в окружении родных. Чтобы восстановить здоровье, он отправился на дачу, где у него пропал аппетит. По словам Краско, он быстро вернулся в форму благодаря походам в баню и прогулкам на свежем воздухе.

В ноябре 2020 года Краско раскрыл детали лечения коронавируса. Тогда артист отметил, что чувствует «хвост усталости» и не испытывает особой радости. Легкие, по словам актера, его не особо беспокоят. Народный артист России отказался от госпитализации, несмотря на поражение 45 процентов легких.

Звёзды,Иван Краско,
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