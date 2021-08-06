Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

На слуху: Лазарева объяснила, почему забрала детей из российской школы

Полина Алферова
2 часа назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Лазарева объяснила, почему забрала детей из школы
Фото: @lazarevatut@lazarevatut

Бородина официально развелась с Омаровым

Globallookpress.com

Шестого августа судья мирового участка 201 расторг брак между телеведущей Ксенией Бородиной и бизнесменом Курбаном Омаровым. Они прожили вместе почти шесть лет. Об этом пишет «СтарХит».

Читать новость полностью

Краско признался в нежелании жить после заражения COVID-19

РИА Новости

Советский и российский актер Иван Краско признался в нежелании жить после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Газета.Ru». Артист вспомнил, что на фоне болезни испытывал бессилие, а также «опасное и позорное равнодушие».

Читать новость полностью

Manizha рассказала о нервном срыве перед «Евровидением»

@manizha

Певица Manizha пережила нервный срыв за день до финала международного музыкального конкурса «Евровидение». Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

Читать новость полностью

Лазарева: «Забрать ребенка из системы — единственный выход»

@lazarevatut

У Татьяны Лазаревой трое детей, и к каждому — индивидуальный подход. Это особенно заметно по воспитанию младшей дочери Антонины.

Читать новость полностью

Снимки постаревшей Кэмерон Диаз появились в Сети

Instagram

Известная американская актриса Кэмерон Диаз, которая в этом месяце отметит 48-летие, попала в объективы фотокамер, когда возвращалась с маленькой дочерью с занятий по плаванию. Опубликованные в Сети снимки заметно постаревшей звезды расстроили ее поклонников.

Читать новость полностью

Звёзды,Курбан Омаров,Татьяна Лазарева,Иван Краско,Кэмерон Диаз,Ксения Бородина,Комсомольская правда,StarHit,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители