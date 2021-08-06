На слуху: Лазарева объяснила, почему забрала детей из школы

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Globallookpress.com

Шестого августа судья мирового участка 201 расторг брак между телеведущей Ксенией Бородиной и бизнесменом Курбаном Омаровым. Они прожили вместе почти шесть лет. Об этом пишет «СтарХит».

РИА Новости

Советский и российский актер Иван Краско признался в нежелании жить после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Газета.Ru». Артист вспомнил, что на фоне болезни испытывал бессилие, а также «опасное и позорное равнодушие».

@manizha

Певица Manizha пережила нервный срыв за день до финала международного музыкального конкурса «Евровидение». Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

@lazarevatut

У Татьяны Лазаревой трое детей, и к каждому — индивидуальный подход. Это особенно заметно по воспитанию младшей дочери Антонины.

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