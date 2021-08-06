На слуху: Лазарева объяснила, почему забрала детей из школы

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Шестого августа судья мирового участка 201 расторг брак между телеведущей Ксенией Бородиной и бизнесменом Курбаном Омаровым. Они прожили вместе почти шесть лет. Об этом пишет «СтарХит».
Советский и российский актер Иван Краско признался в нежелании жить после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Газета.Ru». Артист вспомнил, что на фоне болезни испытывал бессилие, а также «опасное и позорное равнодушие».
Певица Manizha пережила нервный срыв за день до финала международного музыкального конкурса «Евровидение». Об этом она рассказала в интервью kp.ru.
У Татьяны Лазаревой трое детей, и к каждому — индивидуальный подход. Это особенно заметно по воспитанию младшей дочери Антонины.
Известная американская актриса Кэмерон Диаз, которая в этом месяце отметит 48-летие, попала в объективы фотокамер, когда возвращалась с маленькой дочерью с занятий по плаванию. Опубликованные в Сети снимки заметно постаревшей звезды расстроили ее поклонников.