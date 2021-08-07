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«Я все терпела»: Долина рассказала о сложных отношениях с матерью

Вечерняя Москваиещё 2
13 часов назад

Певица Лариса Долина опубликовала на своей страничке в Instagram пост, в котором откровенно рассказала об отношениях с родителями.

Долина рассказала о сложных отношениях с матерью
Фото: @larisa.dolina.official@larisa.dolina.official

По словам артистки, наиболее близкие узы ее связывали с отцом, а вот с матерью все было не так просто. Долина рассказала, что мама часто кричала на нее «по любому поводу» и в течение долгого времени не принимала ее выбор профессии. Только спустя много лет она смирилась с эстрадной карьерой дочери.

— И то иногда говорила, что лучше бы я была как все Что петь песни — это не профессия. Я все терпела и не вступала с ней в конфликты. К тому же она очень не любила готовить, готовила очень скверно До сих пор не понимаю, как мой бедный папа поглощал ее стряпню, — пояснила исполнительница.

Мать Долиной умерла от осложнений на фоне сахарного диабета в 2000 году в больнице у нее на руках.

Артистка поделилась своим размышлением о том, насколько важно получить от родителей не только воспитание в детстве, но и ощущение поддержки уже во взрослом периоде жизни. По мнению артистки, последнее проявляется в искреннем разделении с близкими успехов и невзгод.

Также в публикации певица рассказала, как помогала отцу бороться с неизлечимой болезнью.

Звёзды,Лариса Долина,
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