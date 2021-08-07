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Лобода впервые рассказала о возлюбленном, переезде и планах на сына

Катерина Саломе
3 часа назад

Певица Светлана Лобода раскрыла неожиданные подробности личной жизни. Артистка разоткровенничалась в новом интервью телеканалу «Украина».

Лобода впервые рассказала о возлюбленном
Фото: @lobodaofficial@lobodaofficial

По словам исполнительницы, два года назад она вместе с детьми переехала в Европу. Лобода купила там домик у моря. Она призналась, что, наконец, сбылась ее мечта.

«Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Они катаются на самокатах, домой возвращаемся часам к девяти-десяти вечера. Вообще в последние два года, когда деятельность артистов стала менее активной из-за коронавируса, мои дети лучше узнали, что такое мама, которая, например, может сводить их в зоопарк»,

– отметила украинская певица, добавив, что о ее статусе звезды знают только ближайшие соседи из русскоязычной диаспоры.

«Я очень счастливый человек. У меня есть прекрасные дети – мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома – у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек 10 – все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать"».

Светлана открыто заявила, что в будущем хочет завести еще двух детей. Примечательно, что имя своего возлюбленного Лобода так и не раскрыла.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Бородина официально развелась с Омаровым.

Звёзды,Светлана Лобода,
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