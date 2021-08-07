Лобода впервые рассказала о возлюбленном

«Я очень счастливый человек. У меня есть прекрасные дети – мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома – у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек 10 – все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать"».