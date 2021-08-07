Пиар-директор Бузовой помешал ей покончить с собой

«Я очень боялся за нее, это было действительно тяжело. Думал, что она может умереть В какой-то момент на Олю навалилось просто все. У нее отобрали машину, которая была ей подарена. В тот же вечер Саша Текила выгнал ее из офиса, который она снимала и сама оплачивала В то сложное время у нас, Олиных друзей, существовало понятие "дежурства с Олей". Она об этом, наверное, и не знает. Мы делали все, чтобы она в принципе не оставалась одна, так как в тот момент она постоянно говорила: "Я не хочу жить", "Мне все не нравится", "Я больше не могу". Это пугало. Нас жутко бесило, что мы не могли найти нужных слов, которые развернули бы ее мысли в другую сторону».