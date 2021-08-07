Пиар-директор Бузовой помешал ей покончить с собой

Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский выпустил книгу «Больше чем пиар. Как создать звезду». В ней он рассказал об опыте работы со знаменитостями, не забыв упомянуть и об Ольге Бузовой, с которой познакомился еще в далеком 2009 году.
По словам агента, певице очень тяжело дался развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Она была настолько подавлена, что могла свести счеты с жизнью, утверждает пиар-директор.
«Я очень боялся за нее, это было действительно тяжело. Думал, что она может умереть В какой-то момент на Олю навалилось просто все. У нее отобрали машину, которая была ей подарена. В тот же вечер Саша Текила выгнал ее из офиса, который она снимала и сама оплачивала В то сложное время у нас, Олиных друзей, существовало понятие "дежурства с Олей". Она об этом, наверное, и не знает. Мы делали все, чтобы она в принципе не оставалась одна, так как в тот момент она постоянно говорила: "Я не хочу жить", "Мне все не нравится", "Я больше не могу". Это пугало. Нас жутко бесило, что мы не могли найти нужных слов, которые развернули бы ее мысли в другую сторону».
— написал Богославский в своей книге, отрывок из которой опубликовали в «КП».
В результате Антон решился пойти ва-банк, напугав Ольгу тем, что отдаст в питомник ее собак Еву и Челси, если она сделает что-то с собой. По словам пиар-директора, этот аргумент сработал. «Удивительно, но именно этот аргумент сработал. Оля сразу запротестовала: «Оля уцепилась за мысль о том, что если с ней что-то случится, собаки останутся одни. Спустя время в одном интервью она сказала, что в то время жила только ради своих собак и их комфорта. И все было и правда так».
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