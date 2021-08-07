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Российские звезды, которые до 40 лет так и не вышли замуж

Клео.Ру
3 часа назад

Эти красивые, знаменитые и успешные дамы крутили романы со многими мужчинами, но в ЗАГС их так и не позвали. Почему в возрасте за 40 эти женщины до сих пор одни?

Российские звезды, которые до 40 лет не вышли замуж
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Анна Семенович

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Известной певице и бывшей участнице группы «Блестящие» исполнился 41 год. Звезда ни разу не ставила штамп в паспорте. О ее романах прессе и поклонникам почти ничего неизвестно, но мужчины в жизни Анны есть.

Еще год назад звезда собиралась под венец и говорила о детях, но отношения с молодым человеком не выдержали испытания карантином. Знаменитость не унывает. Она много времени посвящает себе и работе, а в свободное от гастролей и выступлений время путешествует.

На днях Семенович рассказала, что познакомилась с интересным мужчиной. Сейчас их отношения находятся в стадии конфетно-букетного периода. Не исключено, что роман перерастет в нечто большее, но пока говорить об этом рано.

Анастасия Волочкова

Романов в жизни этой дивы было столько, что хватило на несколько книг. У звезды были связи с женатыми и с холостыми мужчинами, с олигархами и с парнями среднего достатка. А мужа не было.

Долгое время поклонники думали, что однажды Настя под венец все-таки пошла. Речь идет о помпезной свадьбе с Игорем Вдовиным. Лишь несколькими годами позже звезда призналась – это все было ширмой и декорацией. Штамп в паспорте она так и не поставила.

От Игоря балерина родила дочь. Некоторое время Ариадна жила с ней, но в подростковом возрасте предпочла переехать к папе, подальше от многочисленных романов мамы.

Земфира

Эта артистка стоит особняком в нашем рейтинге. Ее личная жизнь – закрытая книга для всех. Лишь однажды на пике карьеры пресса писала о романе исполнительницы с коллегой – Вячеславом Бутусовым.

Позже он рассказал – это был пиар-роман. Звезде не нравился интерес СМИ к ее личной жизни, и в качестве темы для обсуждения директор исполнительницы предложила данный ход.

Последние 10 лет фанаты обсуждают ее возможный роман с Ренатой Литвиновой. Правда это или нет, никто достоверно не знает. Единственное, что известно точно – официально замужем певица не была.

Виктория Боня

Точное количество мужчин в жизни Виктории не смогут назвать даже самые преданные поклонники. Известно, что звезда несколько раз жила в гражданском браке. От одного из сожителей модель родила дочь. Сейчас Вика наслаждается материнством и мечтает о сыне. Она не боится рожать в возрасте за 40, правда потенциального отца на горизонте все еще нет.

Вика заверяет поклонников, что уже давно могла выйти замуж официально, но достойных кандидатов все еще не было.

Звёзды,Игорь Вдовин,Вячеслав Бутусов,Виктория Боня,Анна Семенович,Рената Литвинова,Анастасия Волочкова,
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