Российские звезды, которые до 40 лет не вышли замуж

Эти красивые, знаменитые и успешные дамы крутили романы со многими мужчинами, но в ЗАГС их так и не позвали. Почему в возрасте за 40 эти женщины до сих пор одни?

Анна Семенович

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Известной певице и бывшей участнице группы «Блестящие» исполнился 41 год. Звезда ни разу не ставила штамп в паспорте. О ее романах прессе и поклонникам почти ничего неизвестно, но мужчины в жизни Анны есть.

Еще год назад звезда собиралась под венец и говорила о детях, но отношения с молодым человеком не выдержали испытания карантином. Знаменитость не унывает. Она много времени посвящает себе и работе, а в свободное от гастролей и выступлений время путешествует.

На днях Семенович рассказала, что познакомилась с интересным мужчиной. Сейчас их отношения находятся в стадии конфетно-букетного периода. Не исключено, что роман перерастет в нечто большее, но пока говорить об этом рано.

Анастасия Волочкова

Романов в жизни этой дивы было столько, что хватило на несколько книг. У звезды были связи с женатыми и с холостыми мужчинами, с олигархами и с парнями среднего достатка. А мужа не было.

Долгое время поклонники думали, что однажды Настя под венец все-таки пошла. Речь идет о помпезной свадьбе с Игорем Вдовиным. Лишь несколькими годами позже звезда призналась – это все было ширмой и декорацией. Штамп в паспорте она так и не поставила.

От Игоря балерина родила дочь. Некоторое время Ариадна жила с ней, но в подростковом возрасте предпочла переехать к папе, подальше от многочисленных романов мамы.

Земфира

Эта артистка стоит особняком в нашем рейтинге. Ее личная жизнь – закрытая книга для всех. Лишь однажды на пике карьеры пресса писала о романе исполнительницы с коллегой – Вячеславом Бутусовым.

Позже он рассказал – это был пиар-роман. Звезде не нравился интерес СМИ к ее личной жизни, и в качестве темы для обсуждения директор исполнительницы предложила данный ход.

Последние 10 лет фанаты обсуждают ее возможный роман с Ренатой Литвиновой. Правда это или нет, никто достоверно не знает. Единственное, что известно точно – официально замужем певица не была.

Виктория Боня

Точное количество мужчин в жизни Виктории не смогут назвать даже самые преданные поклонники. Известно, что звезда несколько раз жила в гражданском браке. От одного из сожителей модель родила дочь. Сейчас Вика наслаждается материнством и мечтает о сыне. Она не боится рожать в возрасте за 40, правда потенциального отца на горизонте все еще нет.