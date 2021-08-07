Плетнева потратила на отдых в Турции миллион рублей

43-летняя солистка группы «Винтаж» провела отпуск на популярном турецком курорте, в Бодруме. Компанию исполнительнице хита «Ева, я любила тебя» составила ее старшая дочь 18-летняя Варвара. Совсем недавно Анна и ее наследница были в непростых отношениях – девочка часто убегала из дома, чем доводила звездную мать до нервных срывов. Сейчас мать и дочь постепенно наладили друг с другом контакт.

Фото: Instagram Instagram

Анна и Варвара выбрали для отдыха один из самых дорогих пятизвездочных отелей. Стоимость номера за сутки выходит около 120 тысяч рублей, по сообщениям «Дни.ру».

Получается, что за неделю отпуска артистке пришлось отдать около 900 тысяч только за проживание. Если добавить к этому личные расходы матери и дочери, то сумма явно превысит один миллион рублей.

Дочь певицы Варвара уже несколько лет живет отдельно от матери заграницей, видятся родственницы не часто поэтому по возможности, проводят каникулы вместе.

Девушка несколько лет училась во Франции, а на данный момент проживает в столице Швейцарии – Женеве.