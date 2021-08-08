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Брат Меган Маркл заявил, что она "разрушит" жизнь принца Гарри

Газета.Ruиещё 8
2 часа назад

Томас Маркл-младший, сводный брат Меган Маркл, заявил, что его сестра "разрушит" их жизнь с принцем Гарри. Такое заявление он сделал в превью австралийского варианта популярного реалити-шоу "Большой брат", пишет The Sun.

Брат Меган Маркл заявил, что она "разрушит" жизнь принца Гарри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам брата Маркл, он уже сказал об этом герцогогу Сассекскому. Он также назвал свою сестру "мелкой".

Ранее сообщалось, что принц Уильям и принц Гарри поссорились на похоронах принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы. Отношения между двумя семьями обострились после того, как Меган Маркл раскритиковала королевскую семью в интервью Опре Унфри. До этого Томас Маркл-младший обвинил герцогиню Сассекскую в том, что его жизнь разрушена.

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