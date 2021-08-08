Брат Меган Маркл заявил, что она "разрушит" жизнь принца Гарри

Томас Маркл-младший, сводный брат Меган Маркл, заявил, что его сестра "разрушит" их жизнь с принцем Гарри. Такое заявление он сделал в превью австралийского варианта популярного реалити-шоу "Большой брат", пишет The Sun.

По словам брата Маркл, он уже сказал об этом герцогогу Сассекскому. Он также назвал свою сестру "мелкой".