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Певицу МакSим переведут в обычную палату

Lenta.ruиещё 13
1 час назад

Российскую поп-певицу МакSим переведут в обычную палату вечером 9 августа. Об этом ее представительница Маргарита Соколова сообщила в Instagram.

Певицу МакSим переведут в обычную палату
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она заявила, что артистка идет на поправку.

«Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться»,

— написала Соколова.

По ее словам, МакSим пока нельзя петь и летать на самолетах. При этом неизвестно, как долго сохранятся эти ограничения, все будет зависеть от процесса восстановления.

Представительница звезды поблагодарила врачей за «самоотверженный и героический труд». Она также выразила благодарность фанатам, которые верили в выздоровление артистки.

МакSим госпитализировали 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они были отрицательными. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в искусственную кому.

26 июля сообщалось, что МакSим пришла в сознание и оказалась в состоянии дышать. Тогда ее перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких.

Звёзды,Маргарита Соколова,
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