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Раскрыта причина «постыдного» увольнения Волочковой из Большого театра

Даня Виттиг
56 минут назад

Оперная певица и вдова бывшего депутата Госдумы Мария Максакова раскрыла истинные причины увольнения балерины Анастасии Волочковой из Большого театра. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Раскрыта причина «постыдного» увольнения Волочковой из Большого театра
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Максакова заявила, что в жизни Волочковой присутствовал обиженный влиятельный мужчина, который до нее домогался.

«Настя была просто секс-символом. Все мужики пересылали ее фотографии, она была настолько желанна. Это объективная реальность сейчас. Я тоже столкнулась с местью, с местью отвергнутого мужика, скажем так», — отметила Максакова.

Певица вспомнила, что балерина отказала в симпатии олигарху и тогда он решил испортить ей жизнь.

«Начался унизительный постыдный процесс ее увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой», – пояснила Максакова.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему увольняются россияне.

Звёзды,Мария Максакова-Игенбергс,Госдума,
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