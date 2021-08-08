Раскрыта причина «постыдного» увольнения Волочковой из Большого театра

Оперная певица и вдова бывшего депутата Госдумы Мария Максакова раскрыла истинные причины увольнения балерины Анастасии Волочковой из Большого театра. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Максакова заявила, что в жизни Волочковой присутствовал обиженный влиятельный мужчина, который до нее домогался.
«Настя была просто секс-символом. Все мужики пересылали ее фотографии, она была настолько желанна. Это объективная реальность сейчас. Я тоже столкнулась с местью, с местью отвергнутого мужика, скажем так», — отметила Максакова.
Певица вспомнила, что балерина отказала в симпатии олигарху и тогда он решил испортить ей жизнь.
«Начался унизительный постыдный процесс ее увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой», – пояснила Максакова.
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