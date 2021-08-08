Светличная о госпитализации: «Я могла не вернуться к жизни»

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная раскрыла подробности своей госпитализации. Проблемы у женщины начались еще год назад после несчастного случая.
«То, что случилось, в принципе, я могла не вернуться к жизни. Я потеряла сознание и лежала на земле своего дома. Когда люди услышали, как я кричала, они поняли, что случилось, спустились и вызвали для меня скорую помощь», — рассказала Светличная телеканалу RenTV.
По словам актрисы, проблемы со здоровьем у нее начались год назад. Тогда во время съемок телепередачи на нее упал плохо зафиксированных штатив. Светличная получила травму головы.
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