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«Я могла не вернуться к жизни»: Светличная рассказала о госпитализации

Ura.Ru
6 часов назад

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная раскрыла подробности своей госпитализации. Проблемы у женщины начались еще год назад после несчастного случая.

Светличная о госпитализации: «Я могла не вернуться к жизни»
Фото: Ura.RuUra.Ru

«То, что случилось, в принципе, я могла не вернуться к жизни. Я потеряла сознание и лежала на земле своего дома. Когда люди услышали, как я кричала, они поняли, что случилось, спустились и вызвали для меня скорую помощь», — рассказала Светличная телеканалу RenTV.

По словам актрисы, проблемы со здоровьем у нее начались год назад. Тогда во время съемок телепередачи на нее упал плохо зафиксированных штатив. Светличная получила травму головы.

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