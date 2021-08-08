Муж Федункив: "Публичность Марины сказывается на мне"

"Мне пока непросто привыкнуть к тому, что публичность Марины начала сказываться и на мне, ведь я человек совсем из другой сферы. Но понимаю, что это издержки и всем хочется залезть в личную жизнь. Но у нас в любом случае все хорошо", - заявил итальянец.