Муж Федункив: "Публичность Марины сказывается на мне"

Муж актрисы Марины Федункив вице-президент крупной компании, итальянец Стефано Маджи рассказал, что ему непросто привыкнуть к публичности супруги. Об этом сообщает "СтарХит".
По словам 37-летнего Стефано Маджи, Марина Федункив более эмоциональна, чем он:
"При этом глубокая и даже ранимая. Очень творческая и активная. Я вижу, с каким уважением и человечностью супруга относится к своей публике и сколько любви получает в ответ. У нас в Италии публичные люди ведут себя иначе".
Мужчина пока еще не привык к тому, что его жена знаменита, и вокруг их отношений много сплетен.
"Мне пока непросто привыкнуть к тому, что публичность Марины начала сказываться и на мне, ведь я человек совсем из другой сферы. Но понимаю, что это издержки и всем хочется залезть в личную жизнь. Но у нас в любом случае все хорошо", - заявил итальянец.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Федункив раскрыла подробности свадьбы с итальянцем.