На слуху: почему Волочкову уволили из Большого

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: РИА Новости РИА Новости

@marina_phedunkiv

Муж актрисы Марины Федункив вице-президент крупной компании, итальянец Стефано Маджи рассказал, что ему непросто привыкнуть к публичности супруги.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная раскрыла подробности своей госпитализации. Проблемы у женщины начались еще год назад после несчастного случая.

кадр из передачи

Оперная певица и вдова бывшего депутата Госдумы Мария Максакова раскрыла истинные причины увольнения балерины Анастасии Волочковой из Большого театра. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Томас Маркл-младший, сводный брат Меган Маркл, заявил, что его сестра "разрушит" их жизнь с принцем Гарри. Такое заявление он сделал в превью австралийского варианта популярного реалити-шоу "Большой брат".

ru.wikipedia.org