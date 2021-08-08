На слуху: почему Волочкову уволили из Большого

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Муж актрисы Марины Федункив вице-президент крупной компании, итальянец Стефано Маджи рассказал, что ему непросто привыкнуть к публичности супруги.
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная раскрыла подробности своей госпитализации. Проблемы у женщины начались еще год назад после несчастного случая.
Оперная певица и вдова бывшего депутата Госдумы Мария Максакова раскрыла истинные причины увольнения балерины Анастасии Волочковой из Большого театра. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Томас Маркл-младший, сводный брат Меган Маркл, заявил, что его сестра "разрушит" их жизнь с принцем Гарри. Такое заявление он сделал в превью австралийского варианта популярного реалити-шоу "Большой брат".
Американская актриса и продюсер Марки Пост, известная по работе в сериале «Клиника», умерла в возрасте 70 лет. Менеджер артистки рассказала, что звезда последние почти четыре года боролась с раком.