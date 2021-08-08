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На слуху: раскрыта причина увольнения Волочковой из Большого театра

Анна Арсеньева
1 час назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: почему Волочкову уволили из Большого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Муж Федункив: "Публичность Марины сказывается на мне"

@marina_phedunkiv

Муж актрисы Марины Федункив вице-президент крупной компании, итальянец Стефано Маджи рассказал, что ему непросто привыкнуть к публичности супруги.

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Светличная о госпитализации: «Я могла не вернуться к жизни»

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная раскрыла подробности своей госпитализации. Проблемы у женщины начались еще год назад после несчастного случая.

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Раскрыта причина «постыдного» увольнения Волочковой из Большого театра

кадр из передачи

Оперная певица и вдова бывшего депутата Госдумы Мария Максакова раскрыла истинные причины увольнения балерины Анастасии Волочковой из Большого театра. Об этом она рассказала в своем Instagram.

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Брат Меган Маркл заявил, что она "разрушит" жизнь принца Гарри

Томас Маркл-младший, сводный брат Меган Маркл, заявил, что его сестра "разрушит" их жизнь с принцем Гарри. Такое заявление он сделал в превью австралийского варианта популярного реалити-шоу "Большой брат".

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От рака умерла звезда сериала «Клиника»

ru.wikipedia.org

Американская актриса и продюсер Марки Пост, известная по работе в сериале «Клиника», умерла в возрасте 70 лет. Менеджер артистки рассказала, что звезда последние почти четыре года боролась с раком.

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