Бывшая спортсменка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева написала пост в своем Instagram относительно Олимпиады, которая недавно прошла в Токио.

Утяшева отметила, что в этот раз соревнования дались России особенно тяжело из-за переноса на год и отсутствия флага страны.

"Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам @linoy_ashram: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены - Прим. ред.)",

- написала Ляйсан в своем посте, чем вызвала бурю негодования у других людей.

Эти слова возмутили в том числе и Марию Кожевникову, актрису, спортсменку и бывшего депутата Госдумы.

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Впрочем, комментарии были самые разные, но пользователи сошлись в одном и обвинили Ляйсан в том, что она пытается быть милой "и нашим, и вашим".

"Ляйсан, вы пытаетесь усидеть на двух стульях : не умалить заслуг Линой-уронить ленту!!!! и по о чувствовать Дине, которая выполнила Все Идеально",

- ответил ей пользователь @27cher27.

"Ну что значит не дрогнула? Дрогнула и уронила ленту...",

- написал @lel_i_shna.

Возмущений в комментариях было так много, что Утяшевой пришлось объясниться.

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Ляйсан пришлось уточнить, что у нее претензии к судьям, которые за счет спортсменов ведут политическую войну.

"Умалять достоинства конкурента - это не по-спортивному",