«Нам дороговато»: звезды высказались о ценах на отдых в этом году

Пандемия коронавируса второй год вносит свои коррективы в летние планы. О небывалом росте цен на отдых эксперты рассказывают с мая — причем сильно подорожали не только заграничные курорты, но и российские. Рост цен ощутили даже представители российского шоу-бизнеса, чей доход значительно выше среднего.

«Сейчас, конечно, другие цены. Не могу сказать, насколько выросли, но выросли. С открытием Турции чуть подешевело, самую малость. На мой взгляд, пока рано отправляться за границу, так что выбора нет — будем отдыхать на наших курортах и платить за них», — поделилась Бледанс с Teleprogramma.pro.

А вот Анна Семенович не побоялась финансовых трудностей и отправилась в Грецию. Уже на отдыхе знаменитость осознала, насколько сильно ощущается подскочивший курс валюты: «Что могу сказать про цены — нам дороговато. У нас 100 евро — это почти 9 тысяч рублей. А по большому счету это цена ужина в местной таверне на 2—3 человек с домашним вином».