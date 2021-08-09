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«Нам дороговато»: звезды высказались о ценах на отдых в этом году

WomanHit.ruиещё 2
5 часов назад

Пандемия коронавируса второй год вносит свои коррективы в летние планы. О небывалом росте цен на отдых эксперты рассказывают с мая — причем сильно подорожали не только заграничные курорты, но и российские. Рост цен ощутили даже представители российского шоу-бизнеса, чей доход значительно выше среднего.

«Нам дороговато»: звезды высказались о ценах на отдых в этом году
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Например, Эвелина Бледанс решила выбрать отечественные курорты, но и тут почувствовала разницу.

«Сейчас, конечно, другие цены. Не могу сказать, насколько выросли, но выросли. С открытием Турции чуть подешевело, самую малость. На мой взгляд, пока рано отправляться за границу, так что выбора нет — будем отдыхать на наших курортах и платить за них», — поделилась Бледанс с Teleprogramma.pro.

А вот Анна Семенович не побоялась финансовых трудностей и отправилась в Грецию. Уже на отдыхе знаменитость осознала, насколько сильно ощущается подскочивший курс валюты: «Что могу сказать про цены — нам дороговато. У нас 100 евро — это почти 9 тысяч рублей. А по большому счету это цена ужина в местной таверне на 2—3 человек с домашним вином».

Сергей Жорин выбрал для отдыха Хорватию: «Как ни странно, за пределами РФ можно отдохнуть дешевле при более высоком качестве сервиса. Абсурд, но это этак. < > Цены на отели немалые, но большой выбор аренды в частном секторе на любой вкус».

Звёзды,Сергей Жорин,Анна Семенович,Эвелина Бледанс,
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