Мясников предложил Панину плюнуть в Соловьева

Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников предложил актеру Алексею Панину самому плюнуть в лицо журналисту Владимиру Соловьеву и пообещал ему обеспечить лечение в травматологическом отделении. Об этом доктор написал в своем Telegram-канале.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Владимир Песня / РИА Новости

Он уточнил, что Соловьева можно ежедневно встретить на ВГТРК.

«На самом деле противно жить в мире, где все извратилось. Где тебя оскорбляют, а ты не можешь адекватно ответить. Где больше нет места мужским поступкам», — добавил Мясников.

Врач также заявил, что «радужные» — это не сексуальные предпочтения, а «уничтожение мужского поведения как явления».

«И если мы свой, извините, зад пока бережем, то все остальное сдали! Те, кто не сдал, должны быть готовы к тюрьме (как некоторые мои друзья). Дело не в законе, дело в извращенной в определенном направлении психологии», — порассуждал он.

В заключение Мясников привел отрывок «Баллады о времени» Владимира Высоцкого.