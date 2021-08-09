Иностранные звезды перечислили свои самые ненавистные песни. Старые высказывания знаменитых артистов собрал портал Buzzfeed.

Так, фронтмен Radiohead Том Йорк признавался в жуткой усталости от хита Creep и даже отказался исполнять его на концерте в Монреале. Гитарист Джонни Гринвуд жаловался, что на выступлениях фанаты уходили после этого трека.

Также оказалось , что лидеру группы Nirvana Курту Кобейну не нравилась композиция Smells Like Teen Spirit. Он считал, что все слишком зациклились на ней, так как ее часто проигрывали на канале MTV и она «въелась людям в мозг». Кобейн подчеркивал, что он написал много других достойных работ, а его группа перестала играть на сцене Smells Like Teen Spirit задолго до распада.

Роберт Плант из Led Zeppelin заявлял, что ненавидит песню Stairway to Heaven. Он даже пожертвовал тысячу долларов радиостанции KBOO, которая пообещала больше никогда не ставить эту композицию, если наберет определенную сумму денег.

Участники группы Oasis рассказывали о ненависти к треку Wonderwall. «Я терпеть не могу эту гребаную песню! Каждый раз, когда я должен ее петь, мне хочется заткнуть рот», — возмущался Лиам Галлахер. Его брат Ноэл также был недоволен тем, что Wonderwall считается их главным хитом.