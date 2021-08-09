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Мясников предложил Панину плюнуть в лицо Соловьеву

Анна Арсеньева
2 часа назад

Врач и телеведущий Александр Мясников предложил актеру Алексею Панину самому плюнуть в лицо Владимиру Соловьеву и пообещал ему обеспечить лечение в травматологическом отделении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мясников предложил Панину плюнуть в лицо Соловьеву
Фото: @drmyasnikov.ru@drmyasnikov.ru

Такое предложение Мясникова последовало за заявлением Панина, который пообещал заплатить 500 евро (чуть более 43 тысяч рублей) тому, кто плюнет в лицо Соловьеву. Поводом для этого послужили его слова об Ахеджаковой.

"Напоминаю, что В. Соловьева можно ежедневно встретить на ВГРТК. Предлагаю сделать это Панину самому, лечение в травматологическом отделении обеспечу. На самом деле противно жить в Мире, где все извратилось. Где тебя оскорбляют, а ты не можешь адекватно ответить. Где больше нет место мужским поступкам", - написал Мясников.

Кроме того, телеведущий заявил, что "радужные" — это "уничтожение мужского поведения как явления":

"И если мы свой, извините, зад пока бережем, то все остальное сдали! Те, кто не сдал- должны быть готовы к тюрьме (как некоторые мои друзья). Дело не в Законе, дело в извращенной в определенном направлении психологии".

Ранее "Рамблер" сообщал, что звезда сериала "Татьянин день" заявил об отравлении.

Звёзды,Александр Мясников,Алексей Панин,Владимир Соловьев,
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