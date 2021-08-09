Мясников предложил Панину плюнуть в лицо Соловьеву

"Напоминаю, что В. Соловьева можно ежедневно встретить на ВГРТК. Предлагаю сделать это Панину самому, лечение в травматологическом отделении обеспечу. На самом деле противно жить в Мире, где все извратилось. Где тебя оскорбляют, а ты не можешь адекватно ответить. Где больше нет место мужским поступкам", - написал Мясников.