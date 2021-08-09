Спортсменки, выбравшие подиум и съемочную площадку

Век большого спорта недолог, ведь чаще всего он требует безупречного здоровья. Неудивительно, что после завершения спортивной карьеры, а иногда и не дожидаясь главных соревнований в жизни, многие спортсменки выбирают другой путь. «Рамблер» вспомнил некоторых из них.

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Соня Хени

Норвежская фигуристка, первая и единственная трёхкратная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, в 1936 году покинула любительский спорт. Она стала участницей ледовых шоу, а потом заключила контракт с Fox Studios. Уже первый ее фильм, «Одна на миллион», сделал знаменитую блондинку кинозвездой. Затем последовали киноленты «Тонкий лед», «Моя счастливая звезда», «Все случается ночью» и вершина карьеры — «Серенада солнечной долины».

Синтия Ротрок

Чемпионка американских турниров по каратэ в категории ката с оружием со второй половины восьмидесятых снимается в боевиках, требующих физической подготовки. Синтия является обладательницей семи черных поясов в нескольких видах единоборств — каратэ, тхэквондо, ушу, кунг-фу, тэнг сю до.

Катринель Марлон

Румынская спортсменка в 16 лет стала чемпионкой страны в беге на 400 метров с препятствиями, но решила связать жизнь с модельным бизнесом. Однако на этом девушка не остановилась и попробовала свои силы в кинематографе. В 2016 году вышла драма «Козни. Последний сюжет Пазолини» с ее участием, в 2019 — криминальная комедия «Свистуны».

Кристина Асмус