Бузова отреагировала на критику Безрукова

Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на слова актёра Сергея Безрукова, посвящённые её актёрскому мастерству. О своей театральной карьере Бузова рассказала в интервью для Hello!.

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Я знаю, что уважаемый и любимый мною актёр Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский. — NEWS.ru) до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришёл, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна, — призналась певица.

Бузова добавила, что ей не очень приятно слышать шквал критики в свой адрес от кинокритиков, актёров и режиссёров, которые даже не видели её на сцене. Она отметила, что были и те, кто критиковал её пение в спектакле МХАТа «Чудесный грузин». Звезда подчеркнула, что играет не оперную певицу, а шпионку, притворяющуюся солисткой в кабаре: по мнению Бузовой, неидеальное пение для такой роли вполне подходит.

Несмотря на большое количество критики, на премьерные показы спектакля были раскуплены все билеты, а цена у перекупщиков доходила до 150 тысяч рублей за место.