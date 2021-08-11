Дочь Джонни Деппа заподозрили в новом романе

Лили-Роуз, дочь голливудского актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради заподозрили в новом романе. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: @lilyrose_depp @lilyrose_depp

22-летняя актриса и модель была замечена целующейся с 29-летним актером Остином Батлером в Лондоне. Пара поужинала, а после прогулялась по городу.

Ранее Лили-Роуз Депп встречалась с американским актером Тимоти Шаламе. Их отношения длились около года, однако пара официально не подтверждала свой роман.