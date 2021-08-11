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Дочь Джонни Деппа заподозрили в новом романе

Lenta.ruиещё 3
44 минуты назад

Лили-Роуз, дочь голливудского актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради заподозрили в новом романе. Об этом сообщает Daily Mail.

Дочь Джонни Деппа заподозрили в новом романе
Фото: @lilyrose_depp@lilyrose_depp

22-летняя актриса и модель была замечена целующейся с 29-летним актером Остином Батлером в Лондоне. Пара поужинала, а после прогулялась по городу.

Ранее Лили-Роуз Депп встречалась с американским актером Тимоти Шаламе. Их отношения длились около года, однако пара официально не подтверждала свой роман.

Остин Батлер с 2011 года встречался с актрисой Ванессой Хадженс. Пара рассталась в прошлом году. Актер наиболее известен по ролям в таких телесериалах, как «Зоуи 101», «Их перепутали в роддоме», «Жизнь непредсказуема», «Дневники Кэрри» и «Хроники Шаннары». Батлер также снялся в фильме «Пришельцы на чердаке».

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