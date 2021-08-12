Звезды, которые не смогли ужиться со свекровями

Тема взаимоотношения свекровей и невесток не обошла и звезд шоу-бизнеса. Итак, в нашей подборке знаменитости, которые не смогли найти общий язык с мамами своих избранников. Кто прекратил отношений из-за мамы своего мужчины.

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Звезда “Бедной Насти” влюбилась в Дмитрия Рощина еще будучи студенткой. Отношения молодых людей очень быстро развивались и закончились гражданским браком. Мать Рощина – актриса Екатерина Васильевна была категорически против их союза. Она постоянно настраивала своего сына против Елены. В конечном итоге Дмитрий послушал маму и разорвал всяческие отношения с сожительницей. Даже тот факт, что Елена ждет ребенка, не остановил его. Даже сегодня, когда сын Кориковой Рощина уже стал взрослым, Дмитрий не общается и держится в стороне.

Модель Алиса Казьмина тоже пострадала от матери своего возлюбленного. Девушка постоянно болеет, она уже пережила несколько операций, сначала коронавирусом, затем обнаружилось серьезное заболевание – некроз лобной пазухи Журналистка обвинила в своих болезнях бывшую свекровь, мать Андрея Аршавина, сказав, что та хотела уничтожить ее жизнь, дом и здоровье. Алиса считает, что именно мать Андрея способствовала их разводу, приложив все усилия.

Не повезло со свекровью и Анастасии Макеевой. В браке с Глебом Матвейчуком она пробыла шесть лет, но мало кто знал, что за идеальной картиной семейной жизни были сплошные скандалы. После развода Анастасия дала скандальное интервью, где заявила, что их брак разрушила свекровь, которая постоянно вмешивалась в их личную и профессиональную жизнь. Звезда до сих пор не может успокоится и при случае оскорбляет в эфирах мать Матвейчука.

После расставания с Давидом Манукяном Ольга Бузова записала скандальное сторис в своём инстаграм в не совсем в трезвом виде. Певица рассказала поклонникам, что Дава ее избивал и плевал в лицо. Так же она выложила скриншот переписки, где спрашивает молодого человека, не хочет ли мать узнать, какой он человек, ведь она его так что хвалит. В ответ мам Давы вступилась за сына и разнесла в комментариях Бузову в пух и прах, назвав ее гулящей и пьющей. Женщина при помнила, что и бывший ее муж, футболист Тарасов, тоже поднимал на Олю руку. Значит было за что.