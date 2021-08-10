Бузова отреагировала на критику Безрукова

"Я знаю, что уважаемый и любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский. — "Рамблер") до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна",