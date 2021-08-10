Бузова отреагировала на критику Безрукова

Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на нелициприятное высказывание актера Сергея Безрукова относительно ее актерского мастерства. Ее слова приводит Hello!.
"Я знаю, что уважаемый и любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский. — "Рамблер") до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна",
— заявила артистка.
По словам телеведущей, ей неприятен шквал критики от звезд, которые даже не видели ее выступлений. Бузова также вспомнила про постановку на сцене МХАТа «Чудесный грузин» с ее участием, за исполнение роли в которой ее тоже раскритиковали. Но, как утверждает теледива, она играла шпионку, а не оперную певицу, поэтому неидеальное пение было вполне допустимым.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что пиар-директор Бузовой помешал ей покончить с собой.