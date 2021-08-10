Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Бузова отреагировала на критику Безрукова

Катерина Саломе
3 часа назад

Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на нелициприятное высказывание актера Сергея Безрукова относительно ее актерского мастерства. Ее слова приводит Hello!.

Бузова отреагировала на критику Безрукова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я знаю, что уважаемый и любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский. — "Рамблер") до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна",

— заявила артистка.

По словам телеведущей, ей неприятен шквал критики от звезд, которые даже не видели ее выступлений. Бузова также вспомнила про постановку на сцене МХАТа «Чудесный грузин» с ее участием, за исполнение роли в которой ее тоже раскритиковали. Но, как утверждает теледива, она играла шпионку, а не оперную певицу, поэтому неидеальное пение было вполне допустимым.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что пиар-директор Бузовой помешал ей покончить с собой.

Звёзды,Ольга Бузова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители