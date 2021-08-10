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Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью

Катерина Саломе
2 часа назад

20-летний Рокко Ричи - сын американской поп-дивы Мадонны и британского кинорежиссера и сценариста Гая Ричи - впервые дебютировал в качестве модели. Снимки с его участием в своем Instagram-аккаунте опубликовал журнал The Rake.

Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью
Фото: @arnaldoanaya@arnaldoanaya

Звездный наследник стал участником черно-белой фотосессии, выполненной в стиле 1950-х годов. На снимках молодой человек позирует с другими моделями на природе. Он облачен в белую рубашку и классический брючный костюм в полоску. Завершили образ кожаные ботинки и галстук с узором.

@arnaldoanaya

Автором съемки стал пуэрториканский модный фотограф Арнальдо Анайя-Лукка (Arnaldo Anaya-Lucca). В свое время он прославился благодаря сотрудничеству с люксовым брендом Ralph Lauren.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что сын Валерии рассказал, как заработал миллион в 18 лет.

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