Кидман раскрыла, как муж относится к постельным сценам

Американская актриса Николь Кидман раскрыла, как её супруг Кит Урбан относится к постельным сценам с её участием, передаёт портал E! News. Она отметила, что возлюбленный «всё понимает и не вмешивается», а также не читает сценарии и не знает, что происходит на съёмочной площадке.

Фото: @nicolekidman @nicolekidman

Он смотрит шоу в самом конце, когда оно уже смонтировано, и у него свежий взгляд. Он не читает сценарии и на самом деле не знает, что происходит на съёмочной площадке. У него есть собственная карьера, и он ею полностью поглощён, — подчеркнула Кидман.

Урбан и Кидман поженились 25 июня 2006-го, через два года у них родилась дочь Сандэй Роуз, а 28 декабря 2010-го появился на свет второй общий ребёнок — тоже девочка, её назвали Фэйт Маргарет. Это второй брак Кидман. Её первый супруг — Том Круз. Они расписались в 1990-ом и развелись в 2001 году.

Накануне стриминговый сервис Hulu опубликовал на своём официальном YouTube-канале новый трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей» с американской актрисой Николь Кидман в образе русской эмигрантки Маши. Персонаж артистки является главным в проекте. Героиня голливудской звезды руководит оздоровительным центром, в который приезжают жители мегаполисов в надежде справиться со стрессом.