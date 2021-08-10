Звезды снялись в образах персонажей культовых фильмов

Молодые актеры и блогеры снялись в образах персонажей культовых фильмов 2000-х годов. Соответствующий ролик появился на сайте модного журнала Vanity Fair.

В съемке принял участие 27-летний сын американского культуриста и актера Арнольда Шварцнеггера Патрик. Его запечатлели в образе Патрика Бейтмена из фильма «Американский психопат» 2000 года. 27-летнюю актрису Кеке Палмер сфотографировали в роли Эль Вудс из «Блондинки в законе» 2001 года.

Помимо этого, 20-летняя блогерша Эдисон Рэй предстала перед фотографами в костюме Бэтти Элмс из триллера «Малхолланд Драйв», выпущенного в 2001 году. 27-летняя модель Барбара Палвин и ее возлюбленный, 29-летний Дилан Спроус, примерили на себя роли Марго и Ричи Тененбаумов из комедии «Семейка Тененбаум» 2001 года.

Кроме того, в съемке приняли участие актеры Чарльз Мелтон («Матрица»), Сторм Рейд и Корд Бродус («Любовь и баскетбол»), Сидни Суини, Мадлен Петш, Оливия Холт и Кейли Спейни («Девственницы-самоубийцы»), Нормани Кордей («Мулен Руж») и Микаэла Страус («Хедвиг и злосчастный дюйм»).