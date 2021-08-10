«Пока не покроюсь грязью»: кто из звезд не моется

Последние дни в Сети только и обсуждают, кто из голливудских звезд и как часто принимает душ, а кто и вовсе объявил бойкот чистоте. «Рамблер» решил разобраться в этой истории и рассказать о гигиенических привычках знаменитостей.

Фото: Кадр из фильма "Восхождение Юпитер" Кадр из фильма "Восхождение Юпитер"

Так, в интервью Vanity Fair актер Джейк Джилленхол заявил, что тело человека не нуждается в излишнем мытье и способно очищаться самостоятельно. Он добавил, что люди искусственно приучили себя принимать душ, таким образом спонсируя вредные для дикой природы химические производства. Звезда также призвал отказаться от ежедневной гигиены во имя спасения планеты.

Кадр из фильма "Братья Систерс"

Джейка поддерживают и его коллеги по цеху, так, Эштон Катчер в подкасте Armchair Expert признался: «Я каждый день мою подмышки. И больше ничего». Его взгляды разделяет и его супруга Мила Кунис, заявляя, что не видит необходимости умываться с мылом каждый день (эти правила они распространяют и на своих детей).

Бессменный голос «Сплетницы» Кристен Белл считает, мол, мыться нужно только тогда, когда почувствуешь от себя неприятный запах. Ее муж Дэкс Шепард в этом актрису полностью поддерживает. Он рассказал, что когда их дети были маленькими, их купали каждый день перед сном. А теперь малыши засыпают самостоятельно, и он уже и не помнит, когда они последний раз были в душе.

Отметим, что далеко не все поддерживают эту «грязную» философию. Дуэйн «Скала» Джонсон отчитался об ежедневной гигиене в Twitter: с утра он принимает контрастный душ, чтобы взбодриться, а после тренировок отдает предпочтение ванне с теплой водой, чтобы расслабить мышцы. В горячий душ актер идет ближе к вечеру, чтобы снять напряжение после сложного рабочего дня – он тщательно моет лицо и тело, а еще поет, иногда не попадая в ноты.

Поклонником ежедневной гигиены является и «Капитан Америка» Крис Эванс. В одном из интервью он сначала пошутил, что во время режима самоизоляции совсем не посещал ванную комнату, но потом исправился: «Я очень чистоплотный. Принимаю душ каждый день».

А вот, что ответил на вопрос о чистоплотности Джейсон Момоа: «Поверьте, я постоянно хожу в душ. Я Аквамен, я нахожусь в этой воде постоянно. За меня можете не беспокоиться».