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Клипмейкер Пугачевой рассказала о начале романа певицы с Галкиным

Вечерняя Москва
7 часов назад

Клипмейкер Ирина Миронова рассказала о начале романа певицы Аллы Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным. Она поведала о работе над клипом на песню «Будь или не будь», в котором артисты впервые публично намекнули на наличие связи между ними.

Клипмейкер Пугачевой вспомнила о начале романа с Галкиным
Фото: @maxgalkinru@maxgalkinru

— Я спросила у Аллы Борисовны: «Какая задача у этого проекта, что вы хотите, чтобы было? Чтобы все поверили? Чтобы что?» Она говорит: «Это должен быть равноправный союз, ничего не предполагающий, абсолютно равноправный», — рассказала клипмейкер в интервью «Ленте.ру».

Также она назвала требования Примадонны к клипу. Тогда 52-летняя певица заявила, что не хочет появляться в музыкальном видео в своем привычном образе. Еще артистка отказалась от идеи «взорвать» 25-летнего Галкина в клипе при помощи бомбы. Поэтому в финале видео Мироновой пришлось показать живого юмориста, аплодирующего певице после взрыва.

Дуэт «Будь или не будь» стал дебютной песней Галкина. Пугачева в то время еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Пара развелась в 2005 году. В 2011-м году артистка вышла замуж за юмориста.

Сменившая имидж Пугачева восхитила поклонников. Она предстала перед поклонниками в светлом брючном костюме и шляпе. Соответствующее видео опубликовала в своем Instagram-аккаунте Кристина Орбакайте.

Звёзды,Ирина Миронова,Максим Галкин,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,Lenta.ru,
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